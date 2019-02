Branky: Král 2, Vondráček 2, Kadlec – Paluka, Klement, Tendl. Rozhodčí: Šmíd, Mollinger. Diváci: 100.

Atletico Chomutov: Novotný, Moravec, Nadal, Kadlec, Prokopec, Kopečný, Král, Vondráček, Myšička.

Od první minuty to byl boj. Do utkání šly oba týmy s vědomím, že jde o hodně. Snaha o vstřelení prvního gólu nakonec vyšla lépe hostům, které poslal do vedení Lukáš Paluka. Atletico se však nenechalo vedením hostů rozhodit a šlo si za vyrovnáním. To se domácím po chvíli podařilo, když skóroval Jan Král.

Po změně stran pokračoval nesmlouvavý boj. Tentokráte šlo do vedení Atletico, když se prosadil Denis Vondráček, který vzápětí přidal další branku. Čtvrtý gól domácích dal Král a pátý Jan Kadlec. V závěru sice hosté dvakrát skórovali. Trefil se Paluka a Klempt, ale domácí si už výhru nenechali vzít.