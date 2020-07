Šampionát opanoval domácí, teprve devítiletý talentovaný jezdec Roman Durdis z motoškoly bývalého špičkového závodníka Lukáše Peška. Zvítězil v obou závodech třídy Minimoto Junior A. Bezpečně tak vévodí průběžnému pořadí. Stejně suverénně jako v Mostě si totiž počínal ve Vysokém Mýtě a před dvěma týdny také v Písku. Nasbíral tak maximální možný počet 150 bodů.

„Pozdějšího nástupu sezony kvůli koronaviru jsme využili hlavně k přípravě nového motoru, který ale ve finále stejně nejede, nepodařilo se nám ho doladit. Takže jsme se vrátili ke konstrukci motoru z loňské sezony. Vylepšili jsme ho a výsledky zatím hovoří za vše,“ přiblížil možné okolnosti úspěchu svého syna Roman Durdis starší. Letošní sezona v Minimoto Junior A by pro Romana měla být tou poslední. „Lukáš Pešek to vidí tak, že minibike už nemá Romanovi co dát. Posune se tedy na vyšší úroveň, a to do třídy Ohvale 110,“ potvrdil otec.

Také v ostatních třídách republikového mistrovství, jimiž jsou Minimoto Junior B, Mini GP Stock, Mini GP Open, Jawa 50 RS, Jawa 50 GP, Senior Open 50, Ohvale 110, Ohvale 160 a Yamaha PW50 společně s ukázkovými jízdami akademií, se dařilo favoritům. Výsledky závodů v Mostě i průběžné pořadí jezdců zájemci najdou na webových stránkách promotéra https://motojunior.cz/.

Sluncem zalitý polygon přivítal také na 60 fanoušků značky JAWA z celé republiky. Z obce Nekvasovy u Nepomuku dorazil Josef Šoral se svými přáteli. „Ačkoli nejsem ještě žádný stařec, je pro mě JAWA symbolem mládí. Začínali jsme na Pionýrech, potom to byl Pérák, pak Kývačka. Chceme stále lepší motorky. Proto se zajímáme o novinky a budeme rádi, když půjde JAWA dopředu a bude vzkvétat. Navíc tíhneme jako správní vlastenci k tuzemské produkci. Přemýšlím, že přesedlám na čtyřtakt, proto mě zaujala i dnešní nabídka, kdy nám výrobce nabídl tři nové čtyřtaktní motocykly JAWA k testovacím jízdám,“ vysvětlil sympatický motorkář motivaci výletu na sever Čech.

Vyvrcholením setkání byla spanilá jízda motocyklů JAWA po závodním okruhu. „Vždycky jsem chtěl závodit, ale nedotáhl jsem to dokonce. Takže se účastním jen veteránských závodů, žádná divočina, pěkně zvolna, vychutnat si to. To se povedlo i v Mostě, počasí přálo a jízdu po okruhu jsem si skutečně užil,“ doplnil Josef Šoral.

Jan Foukal