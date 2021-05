"Píše se historie ústeckého plavání," jásal šéftrenér Ústecké akademie plaveckých sportů Roman Eckert poté, co obdržel skvělou novinku ze slovenského Šamorína. Šefl zde na mítinku ORCA CUP zaplaval čas 51,89, čímž o sedm setin překonal kvalifikační A limit do Japonska, a zároveň vytvořil nový český rekord na této distanci. "Honza se stal historicky prvním ústeckým plavcem, který bude reprezentovat naše město a Českou republiku na největším sportovním svátku světa," vypíchl velikost úspěchu Eckert.

"Už od rána jsem cítil, že tentokrát to dopadne. I proto se mi oproti předešlým závodům plavalo uvolněně," vzkázal své bezprostřední pocit Šefl. Ten přišel do Ústí nad Labem loni v létě z Plzně, jeho hlavní motivací byly skvělé podmínky, jež mu místní klub nabídl, a které mu měly dopomoci k přípravě na hlavní cíl, jímž byla kvalifikace do Japonska.

"Bude to jeden z mála sportovců Ústecka, který bude usilovat o olympijské hry a já věřím, že se mu limit do Tokia podaří splnit. Chceme mu pro to vytvořit co nejlepší podmínky," sliboval tehdy šéftrenér ústeckých plavců. „Můj osobní rekord je 52,5 vteřiny, takže to není zas tak hrozné. Ta šance tam je a já doufám, že skvělé podmínky, které v Ústí mám, mi pomohou to splnit," přál si tehdy sám plavec. Nyní může slavit a na mistrovství Evropy, které je na programu od 16. do 23. května, a kam byl mířen vrchol jeho formy a hlavní pokus o splnění kvalifikačního limitu, si užít v klidu a bez nervů.

Svěřenec bývalého ústeckého plavce Jana Kreníka se v severočeské metropoli zařadil po bok takových velikánů jako například Lukáš Konečný, jenž reprezentoval na olympiádě v Sydney (2000) či Jan Čaloun a Milan Hejduk, kteří oslavili jako ústečtí rodáci zlatý úspěch v Naganu (1998). Posledním zástupcem ústeckých sportovců, reprezentujícím pod pěti kruhy, byl v roce 2012 v Londýně další boxer a teplický rodák Zdeněk Chládek.