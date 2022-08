Vědělo se, že bez zkušeného playmakera Tomáše Satoranského to bude ve hře českých basketbalistů skřípat. Predikovala se porážka. Ale že to bude až takový chaos, to nikdo nečekal. To je směrem k blížícímu se evropskému šampionátu v Praze důrazné varování. Možná absence klíčové postavy národního týmu na EuroBasketu teď nahání ještě větší děs. Navíc třetí prohra v řadě na pohodě nikomu nepřidá.

První půle kvalifikační bitvy o mistrovství světa s Francií ještě dávala naději, že to bez elitního rozehrávače půjde. Odhodlaní Češi se dokázali stříbrným medailistům z olympiády v Tokiu vyrovnat ve všech činnostech, dokonce hvězdné Francouze předčili a vedli o 12 bodů. Jenže po přestávce nastal zlom. Hra národního týmu zhroutila jako domeček z karet. Nakonec z toho v Paříži rezultoval debakl 60:95.

Když domácí favorit začal drtivým způsobem překlápět výboj zápasu na svoji stranu, Lvi to zabalili. Docházely jim síly a věděli, že francouzskou lavinu už nejde zastavit. Na výsledek rezignovali. „Byla tam ztráta koncentrace a úsilí. Je zbytečné, abychom zápas takhle dohrávali a prohráli takovým způsobem,“ mrzelo bývalého reprezentanta a experta České televize Jiřího Welsche.

Ukázalo se, jak moc Čechům chybí osobnost Satoranského, který dokáže vzít zodpovědnost na sebe, když týmu teče do bot. „Rozhodl faktor Tomáš Satoranský. Já se to nebojím říct. Je to nejen duše týmu, ale i srdce, které ho táhne i v momentech, kdy se nedaří. Absence jeho charakteru byl znát,“ připustil v zápasovém studiu Welsch.

„Satyho síla je obrovská a všichni moc dobře víme, že ho nahradit nebude lehké nebo se to ani nedá. Dvacet minut jsme se s tím popasovali a dvacet minut tragédie,“ konstatoval Ondřej Sehnal, první rozehrávač týmu.

NIKDO NENAŠEL ZODPOVĚDNOST

Ale nechyběl jen Satoranský, který má zraněný kotník. Češi se museli obejít i bez dalších opor Víta Krejčího a Jaromíra Bohačíka. „Je to pro nás ohromná ztráta, že Saty chyběl. Ale myslím, že tým to může ještě stmelit, a ti, co nejsou zvyklí hrát tolik minut, musí vzít na sebe zodpovědnost,“ uvědomoval si křídelník Tomáš Kyzlink, který se podílel i na rozehrávce a byl s časem 29:46 minuty stráveným na palubovce suverénně nejvytíženějším hráčem utkání.

„Když vám vypadnou takhle důležití hráči, tak ostatní musí být připraveni vzít tu zodpovědnost na sebe. To se dařilo jen v prvním poločase,“ poukázal Welsch.

Do startu EuroBasketu zbývá něco málo přes týden. Basketbalisté v přípravě na vrchol třikrát v řadě drtivě padli (Německo, Itálie, Francie). Kouč Ronen Ginzburg z toho ale žádnou vědu nedělá. „V minulých dnech jsme přišli o tři guardy, a o to složitější bylo se s tím tlakem Francouzů vyrovnat. Musíme si vzít ty dobré věci z první půle. Větší týmy, než jsme aktuálně my, prohrály ve Francii podobným rozdílem. To musíme respektovat a připravit se na další zápas.“

NENÍ ČAS PANIKAŘIT

„Nejde dělat předčasné závěry, ani na to není prostor,“ souhlasil s reprezentačním koučem Welsch. „Není čas panikařit, musí se to analyzovat a hlavně dostat hru více pod kontrolu. Je potřeba, aby se tým oklepal a soustředil se na to, co ho čeká.“

Už v sobotu Češi vyzvou v Chomutově v dalším kvalifikačním mači o postup do světa Maďary. A tady už žádné výmluvy nepomůžou. Čeká se jen a pouze přesvědčivá výhra. Půjde totiž o generálku na evropský šampionát, který se vrací do Česka po dlouhých 41 letech. Největší událost roku odpálí basketbalisté 2. září v O2 aréně duelem proti Polsku.