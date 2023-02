Po sportovní stránce tedy současnou sezonu vidíte jak? Jedno manažerské selhání za druhým. Je to katastrofa, dehonestace jména Ligy mistrů, dehonestace jména klubu. První selhání - Přihlásila se Liga mistrů, aniž by na ní byl odpovídající kádr. Druhé selhání - Tým se v jarní části sezony nikam neposunul. Já když se byl podívat na některé letní přípravné zápasy, tak jsem viděl, že tým upadá. Třetí selhání - Tým se před sezónou vůbec neposílil. Kádr na letošní sezónu je horší. Čtvrté selhání - Tým nemá vůbec žádnou strategii, jak uspět. Když pustím tým do brutální zátěže, kterou teď sledujete, a nemám tam světové špičkové hráčky, tak musím přijít s jiným pojetím házené, abych byl konkurenceschopný. I přes případné porážky, aby tam bylo něco, co nás povede k úspěchu. Páté selhání - Nemáme silný kádr 21 hráček. Potřebujete ho hlavně pro období, kdy je velké množství zápasů, tak mohu dělat to, že ze tří zápasů odehraje každá hráčka pouze dva. A upřednostněné jsou evropské poháry. Místo toho management sleduje, jak trenér v září a říjnu, a vlastně už celou jarní část loňské sezony, hraje s čím dál menším počtem hráček a s čím dál větší minutáží pro klíčové hráčky. Používá nejlepší hráčky, aby vůbec byli schopní porazit soupeřky ze spodku tabulky MOL ligy. Z toho vyplývá, že půlka týmu je přetížená a druhá nemá zápasovou praxi. Za šesté - Tým není připraven ani po kondiční stránce. Čtu vyjádření kondičního trenéra, který má kondiční přípravu hráček na starosti pět let a investovali jsme hodně do jeho vzdělání s vizí, že na tom můžeme být kondičně lépe než ostatní týmy Ligy mistrů (LM). Kondiční trenér však po dvou zápasech Ligy mistrů mluví o tom, že tým není kondičně připravený. Takže evidentně máme problém i s kondicí. Za sedmé - Tým není mentálně připravený vůbec takovou soutěž hrát. Skoro po každém zápase LM čtu, že hráčky mají slzy v očích. Většina těchto skutečností byla evidentní už před podáním přihlášky. V tomto stavu bych Ligu mistrů nikdy nepřihlásil.

Dnes už to sledujete s odstupem, ale sám jste Ligu mistrů před pár lety zažil. Tehdy v roce 2019 a v premiéře. Tenkrát to bylo jaké?

Naše první účast v Lize mistrů byla spíše o tom, že jsem koukal na ten druhý pohár (EHF Cup) a chtěl jsem tam mít dobrou pozici. Tam něco ukázat a předvést. Tehdy byl kvalifikační turnaj a náš tým si to vyhrál. Po sportovní stránce ten začátek byl to nejlepší, co jsme v historii klubu předvedli. Snažil jsem se pak tedy tlačit na hráčky a trenéra Jirku Tancoše, abychom ještě zrychlovali, aby to bylo až skoro absurdní, ale tým se seknul, už nechtěl jít po téhle cestě, ale přesto jsme v Lize mistrů něco uhráli (3 body za výhru a remízu – pozn. redakce). Dodnes si myslím, že je velká škoda, že jsme nepostoupili, ale tam už to bylo o hlavách hráček. Györ přijel pro povinné body do Mostu, dneska si pro povinné body jezdí všichni, ale Györ tenkrát věděl, že jsme vyhráli na Krimu a že v nás něco je. Nastoupili proti nám s plnou palbou. Dneska je to tak, že top hráčky soupeřů proti nám hrají deset minut a pak to dohrají ostatní. Úplně největší poučení z Ligy mistrů byly hlavy holek a že se na tom musí zapracovat. O nic nešlo, mohli jsme se zvednout a přejet doma Švédky a doma to potvrdit s Krimem, ale na týmu už byla deka. To jsou dneska důsledky toho, že holky pláčou. Bojovnice, sportovkyně a pláčou.

Mostecký tým je ovšem v současnosti i v nevýhodě zraněných důležitých hráček. Doplňují ho nezkušené dorostenky…

Počet zranění? Jde stoprocentně za managementem. Takové to přesvědčení, kdy jsem měl článek v Idnesu a Káťa Poláková (současná manažerka klubu – pozn. Redakce) tam říká, že teď nás postihlo zranění hráček a je smutná. Management kouká na to, jak holky jsou tam drcené nesmyslně dlouho, protože trenér udělal výběrové řízení na nejlepších sedm osm hráček, které tam chce držet co nejdéle a odejde mu Valerie Smetková, protože má neúměrnou zátěž. Odejde mu Pišta (Katarína Kostelná), opět z neúměrné zátěže. Drží se zatím Charlotte Cholevová. Tímto pojetím jsme přišli o Michaelu Borovskou. Smutně pak koukám na to, jak hráčky, místo aby byly nasazované v kratších intervalech, protože většinou musí vzdorovat vyšší hmotě a zkušenostem, více naběhat, tak hrají nesmyslně dlouho až jsou přetížené. Proto jsem dával důraz na kondiční trenéry. Nemůžete ovšem chtít, aby hráčka makala nadoraz a vydržela to patnáct minut v kuse. To jsou věci, které jdou proti sobě.

V jednom z dřívějších rozhovorů jsem si všiml, že jste předpovídal, že zranění přijdou, že sezona a porce zápasů je opravdu letos extrémní.

Holky mají rozum, nebo nějaký vnitřní smysl sebezáchovy, že zkrátka nejedou na sto procent. To neříkám, že záměrně, ale podvědomě. Takže se nezraní a prohráváme s týmy ze spodku tabulky, které čtyři zápasy nevyhrály a s Mostem si napravují reputaci. Jirka Hanus skáče u lajny, snaží se nasazením dirigovat obranu, ale hráčky do toho nejdou naplno, nemají základy razantního přerušení, rychlé přístupy k soupeřkám. Ať vědomě či podvědomě, tak únava tam sehrála roli. Navíc do toho psychika a poráží nás slabší týmy. Smutné pak je, že po výbuchu v Plzni si vedení svolá tým, řekne jim, že nehrají srdcem pro Most, všechno hodí na hráčky, všechna svá manažerská selhání. Hráčky koukají a ví, že manažerka začátkem ledna, tedy v sezoně a kádr je v troskách a je přestupové období k posílení a teoreticky by peníze měly být, si manažerka odjede s manželem na dovolenou. Tohle jsem si já nedovolil. Bral jsem si dovolenou logicky v červenci. Vedení chce, aby se hráčky absolutně obětovaly, ale sami se obětovat nedokáží. Manažerská rozhodnutí jsou chybná, klub tak jak ho znáte a s těmi nejvyššími ambicemi, se hroutí. De facto nejsou činěna žádná manažerská rozhodnutí jak po sportovní tak po ekonomické stránce, kdy nepřišel žádný nový významnější reklamní partner.

RUDOLF JUNG A DHK BANÍK MOST: Úspěšný manažer už v házenkářském DHK Baník Most nepůsobí více jak rok. Klub vypiplal z první ligy a v roce 2010 dostal do nejvyšší soutěže, kde s ním v roce 2013 ovládl evropský Challenge Cup. V roce 2019 pak přes kvalifikační turnaj prošel s Černými anděly premiérově do Ligy mistrů. Začínal s rozpočtem kolem 400 tisíc korun na rok. Házenou hojně dotoval z vlastních prostředků. Dnes má mostecký oddíl i s mládeží rozpočet 16 milionů korun ročně. „Před rokem a čtvrt se svolala valná hromada klubu, kde mě odvolali z výkonného výboru. Bylo mi nabídnuto abych zůstal, ale o všem by se hlasovalo. Moje pravomoci by byly nulové, byl bych vždy přehlasován. Odmítl jsem. Myslel jsem si, že mi bude zachována alespoň kontrolní činnost, že smím nahlížet do financí a hospodaření klubu, ale po dvou třech otázkách, kdy se mi něco nelíbilo v tomto ohledu, tak mi byl sebrán přístup, abych viděl do hospodaření. I když se odvolávají, že se se mnou radí, tak to nikdy nebyla pravda. Byl to cílený atak, plán jak mě zbavit vlivu na klub,“ říká Rudolf Jung.

Rozhodování jednoho člena, mezilidské vztahy a nulová empatie. To vše je podle současného vedení DHK Baník Most mix důvodů, proč už v klubu nepůsobí manažer Rudolf Jung. Ten klub stále sleduje, nelíbilo se mu účinkování Mostu v Lize mistrů, zranění důležitých hráček a směřování klubu, na což si postěžoval v rozhovoru pro Mostecký deník. Současná manažerka klubu Kateřina Poláková a předsedkyně Pavla Chotěborská to ale vidí jinak.

Rudolf Jung už dříve řekl, že ho současný management z klubu záměrně vyštípal, když ho odvolal a to s úmyslem převzít plnou moc nad organizací. „Celá situace nás velmi mrzela, jsme si vědomy historických přínosů pana Junga, ale postupovaly jsem dle práva. Daly jsme panu Jungovi několik nabídek, aby v klubu mohl setrvávat ve funkci jaké byl. Jediná podmínka byla, že k němu dáme druhého jednatele, aby se spolu radili. Nechtěl, řekl, že je zvyklý rozhodovat jen sám. Pan Jung chtěl v listopadu, když se nepostoupilo dál v evropském poháru, ukončit smlouvy se čtyřmi hráčkami, trenérem a s realizačním týmem. My se za ně postavily a tím vznikla veškerá neshoda mezi námi,“ vysvětluje Kateřina Poláková, která klub převzala od 1. ledna 2022. Další třecí plochou byla vize exmanažera oddělit A tým od mládeže a vytvořit vlastně dvě samostatné jednotky.

„Snažily jsme se mu vysvětlit, že tým žen bez mládeže nejsou nic a mládež bez týmu žen taky ne. Prostě jde o celek. Za mě trenéři fungují výborně, je tam provázanost. Funguje spolupráce trenérů od nejmenších až po ženy. Panuje v klubu klid a nastavený řád,“ poukazuje předsedkyně DHK Baník Most Pavla Chotěborská.

Rudolf Jung se také opřel do nedostatečného posílení před startem sezony, kdy bylo jasné, že Most čeká velká zátěž především kvůli Lize mistrů a souběžně hrané MOL lize. „Tým sestavoval ještě pan Jung, protože ten se tvoří většinou do konce roku,“ nechápe Chotěborská, která v současnosti s vedením má už na papíře novou sezonu, ladí detaily s novým trenérem a chystá posily. „Už teď máme podepsané hráčky, o kterých zatím nikdo neví. Teď už jen dojednáváme jednu nebo dvě hráčky na příští sezonu. U pana Junga šlo také o přístup k lidem kolem házené v celé republice. Od té doby, kdy pan Jung odešel, tak jsme navázaly dobré vztahy s vedením svazu, dostaly jsme TCM (tréninkové centrum mládeže), to vše byly brzdy, kdy lidé řekli: Ne, my s panem Jungem spolupracovat nechceme,“ dokreslila Poláková.

Obě ženy v čele mostecké házené se také ohradily proti nařčení, že v lednu klub neposílily, když přišla těžká zranění klíčových hráček.

„Radek Maděra nedělal celý prosinec a leden nic jiného než že obvolával zahraniční agenty ohledně hráček, které by nás mohly posílit. Hráčky v půlce sezony prostě nejsou, nebo jsou za finanční prostředky, které jsou nad možnosti našeho klubu.“ říká Chotěborská.

Kateřina Poláková navíc dle svých slov klub posunula i sponzorsky: „Máme třeba firmu JPL, CorroTech, velký sponzor, který nám, nad rámec reklamního plnění, například po celou Ligu mistrů stavěl povrch, převážel nám jej a uskladňoval. Město Most a házenkářský svaz se také významně podílely na uskutečnění takové házenkářské akce v Ústeckém kraji.“

Obě ženy věnují klubu drtivou část osobních životů, bez nároků na odměnu, protože zaměstnání mají jinde. Proč neseženou manažera zvenku, který by jim ulehčil? „Je těžké někoho sehnat. Děláme to zadarmo. Kdybychom sehnaly profesionála, tak nás vyjde na minimálně šedesát tisíc měsíčně. My to raději dáme do rozvoje klubu. Líbilo by se nám, kdybychom klub stabilizovaly a do pěti let našly někoho, kdo by naši práci převzal, ale musí to být srdcař se vztahem k městu Most a klubu. Zatím nikoho takového nevidíme,“ uzavírá Kateřina Poláková.

