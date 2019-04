A všem se zadařilo. Franta s Kubovou splnili limity na mistroství světa do jihokorejského Gwangju a Štemberk na juniorské mistrovství Evropy (Kazaň) a světa (Budapešť). A především se Simona Kubová stala oficiálně prvním českým sportovcem, který se nominoval na Olympijské hry 2020 do Tokia.

S jasným cílem jela do Nizozemska Simona Kubová – zaplavat alespoň tak, jako před třemi týdny v Olomouci, kde neoficiálně zaplavala limity na mistrovství světa i olympijské hry. A povedlo se. Hned ve svém prvním startu zaplavala na 100 metrů znak čas 59,66, pouhou setinu za vlastním českým rekordem a s naprostým přehledem splnila nejpřísnější nominační kritéria na korejské mistrovství světa i japonskou olympiádu. Stejné kritérium splnila další den časem 28,22 i na znakové padesátce (MS, na OH se tato disciplína neplave). V závěrečný den pak na 200 metrů znak zaplavala čas 2:11,76 a pokořila pro účast na mistrovství světa mírnější limit, který vypsal český svaz. Od toho ostrého ji dělilo 23 setin.

Svazovému webu pak sdělila své první dojmy „Mám z toho vážně velkou radost. Není moc sportovců, kteří to dotáhli na tři olympiády po sobě. Znamená na to, že člověk deset let maká na té nejvyšší úrovni. Je to velký úspěch pro celý můj tým. Od ledna jsem nebyla nemocná, navíc se mi povedla příprava. Vždycky jsem si přála splnit limity co nejdřív a konečně se mi to povedlo. Budu mít větší klid, nebudu na sebe tak tlačit. Můžu plavat uvolněně,“ řekla Kubová.

Do Gwangju se na začátku července společně s Kubovou vypraví i Tomáš Franta. Letenku si zajistil skvělým výkonem na 100 metrů znak, kde vylepšil vlastní český rekord (nově 54,32) a splnil limit ČSPS. Osobní a zároveň i národní rekord vylepšil také na 50 metrů znak (25,42). Na 200 metrů znak pak zlepšil alespoň osobní rekord (2:00,22) a přiblížil se na této trati k magické hranici dvou minut.

Ve skvělé formě se ukázal i Jakub Štemberk. V rozplavbách na 200 metrů polohově mu limity, přes výrazné posunutí osobního rekordu, ještě těsně unikly, zajistil si tím alespoň účast ve finále B. V něm pak svůj výkon o více než půl vteřiny vylepšil a to již stačilo k jistotě účasti na evropském šampionátu juniorů v Kazani (začátek července) i splnění B limitu na světový juniorský šampionát do Budapeště (konec srpna). V Eindhovenu si výrazně vylepšil osobní rekord také na 400 metrů kraul (4:00,36) a zlepšil se i na 1500 metrů kraul (16:06,55).

Hlavně sbírat zkušenosti jel do Nizozemska i Filip Jezbera. V Eindhovenu si vylepšil dva osobní rekordy na 50 (28,57) a 200 metrů znak (2:08,12). Hodnotný je především výkon z dvoustovky, díky kterému se dostal do finále A, kde bojoval po boku Tomáše Franty s těmi nejlepšími znakaři, kteří v na plaveckém poháru startovali.

Obrovské nadšení z výkonů svých svěřenců neskrývali ani trenéři Jaroslav Jezbera s Tomášem Baumrtem. „Je to neskutečné. Povedlo se nám úplně všechno, pro co jsme sem jeli. Simča ještě vyšperkovala svojí formu z posledních týdnů a její výkon na 100 metrů znak splňuje ty nejvyšší parametry. Bonusem pro ni byl i nejhodnotnější výkon celého mítinku, kdy překonala i domácí hvězdy, v čele s několikanásobnou medailistkou z mistrovství světa i olympijských her Ranomi Kromowidjojo. Dvěma fantastickými českými rekordy a splněným limitem pro mistrovství světa Tomáš Franta potvrdil, že se dokáže velmi dobře připravit. Teď bude mít trošku volnější týden, aby znova nabral síly, a pokusíme se co nejdřív splnit i limit pro olympiádu, ideálně už v polovině května v Pardubicích. Naprosto skvěle zaplaval i Kuba Štemberk, který se, kromě limitů na letošní juniorské šampionáty, díky výkonu na 400 metrů kraul probojoval i do seniorské reprezentace pro příští rok,“ rozplýval se Jezbera.

