Chomutov – Po třetím turnaji elitní letní futsalové ligy CHLMF je již jen jediný tým bez ztráty bodu. Ve sportovním areálu Cihla v Chomutově i tentokrát zdolala úřadující mistr Sport bar Galaxie oba své soupeře. Má plný počet bodů a tříbodový náskok před druhými Všehrdy.

Všehrdy se po dvou výhrách posunuly na druhé místo, protože týmy Roko mlátičky i Altryss Most zaváhaly. Roko mlátičky si překvapivě připsaly první letošní prohru s Benfikou, Altryss Most také poprvé letos prohrál a to s Technoline. Tím jsou oba týmy na třetím a čtvrtém místě se stejným počtem bodů i skórem. Na páté místo po zisku plného počtu bodů poskočil Technoline a je na dosah medailového umístění.