Vládní opatření byla rozvolněna od středy, proč začínáte až nyní?

Chtěli jsme logicky začít už koncem minulého týdne, ale museli jsme splnit ještě nějaké podmínky hygieny, takže se to posunulo.

Asi do toho půjdete po pauze s vervou…

Jsme rád, že skoro po měsíci skončilo období nejistoty. Máme v týmu studentky, holky, co chodí do práce, nebylo možné se připravovat nějak společně, venku to večer nešlo. Viděli jsme se prvně od 9. října. Holky měly individuální tréninkové plány, které plnily, ale je jasné, že společná příprava je něco jiného. Je už dlouho, co jsme drželi míč v ruce. Byli jsme ve spojení on-line, ale herní trénink je něco jiného.

Jak je na tom nyní družstvo zdravotně?

Byli jsme pravidelně v kontaktu, vím, že některé hráčky byly nemocné.

Zasáhl je i covid-19?

Bohužel se nám to nevyhnulo… Ani mně s manželkou. Onemocněli jsme asi tři dny po posledním zápase. Průběh u nás nebyl úplně nejlehčí, pět šest dní nám dobře nebylo, ale snad je dobře, že už to máme alespoň za sebou.

Už víte, kdy začne liga?

Mělo by se začít 20. listopadu. Plán je takový, že by se pátek a neděli hrálo a v týdnu trénovalo. Pokud nám uznají čtvrteční testy na 72 hodin.

Ekonomicky testy utáhnete?

Podle vedení našeho klubu s pomocí basketbalové federace a programu Covid sport 2 by se to mělo zvládnout. Příští pátek bychom podle losu měli hrát s KP Brno a v neděli cestovat do Strakonic.

Bude se tedy pokračovat podle původního rozpisu?

Už je s menšími úpravami na netu. Výsledky odehraných zápasů se budou započítávat.

Vám se úvodní pětizápasová série vydařila, že?

Porazili jsme Ostravu, vyhráli v Trutnově. Věděli jsme, že nás čeká na nějaký čas poslední zápas, na který jsme se poctivě připravovali. Chtěli jsme hlavně eliminovat rychlé protiútoky soupeřek. Postupně jsme dostali zápas pod naši kontrolu. Druhý poločas už jsme utkání úplně kontrolovali a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Máme za sebou zápasy s nejlepšími dvěma kluby ligy USK Praha a Hradcem Králové. Mrzí mě jen, že jsme smolně prohráli na favorizované Slavii, kde jsme 37 minut vedli.

Solidní start, že?

Rozjeli jsme to velmi dobře.. Od začátku srpna jsme se poctivě připravovali a to se i ukázalo.

Jak měsíční pauza může ligu ovlivnit?

Hodně. Začínáme od nuly. Je jasné, že pokud někomu vypadne čtyři pět hráček, tak se to ukázat musí, nemáme kádry tak široké.

Do reprezentace byla dodatečně povolána Michaela Krejzová, dostala pozvánku ke dvěma kvalifikačním zápasům, které Česky sehrají na neutrální půdě v lotyšské Rize.

Míša Krejzová byla už v juniorských reprezentacích, teď vypadlo z nároďáku z áčka asi deset hráček. Je super, že se do nominace dostala. Bavili jsme se o tom, šanci si zaslouží. Věříme, že se jí bude dařit.