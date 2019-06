Akce byla v tomto roce součástí projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník.

„Musím říct, že akce se povedla. Do závodů škol se přihlásilo dvacet šest posádek z Kadaně, ale i okolních měst Mostu, Chomutova nebo Klášterce nad Ohří. Dvacet dva posádek tvořili žáci ze šestých až devátých tříd základních škol, zbývající čtyři posádky soutěžily mezi středními školami,“ uvedl Michal Voltr z pořadatelského oddílu TJ Vodní sporty Kadaň.

Družstva byla rozdělena do čtyř kategorií 6. třída, 7. třída, 8. a 9. třída a střední školy. Všechny posádky absolvovaly dvě rozjížďky na dvě stě metrů dlouhé trati.

„Středoškolskou kategorii vyhrál a získal tým Střední školy diplomacie a veřejné správy z Mostu, mezi šesťáky zvítězilo družstvo z 1. Základní školy Krátká, Klášterec nad Ohří, sedmákům vévodila 1. Základní škola Kadaň a v kategorii osmých a devátých tříd vyhrála 3. Základní škola Kadaň,“ vyjmenoval vítěze Michal Voltr.

Kadaňský Drak poté pokračoval sobotními závody dospělých, do kterých se přihlásilo osmnáct posádek. Ty byly rozděleny do tří základních kategorií sport, fun A, B, C a ženy. Všechny sestavy absolvovaly tři rozjížďky na dvě stě metrů dlouhé trati a následně se utkaly ve finálových kláních. Nejsilnější týmy na závěr klání ještě navíc změřily své síly v závodu na jeden kilometr.

VÝSLEDKY:

Výsledky sobota, 200 m: fun A 1. SPS Electronic A, fun B 1. Donaldson 1, fun C 1. Korzáři; sport 1. EFG Dragons; ženy A 1. Dračice Kadaň, ženy B 1. holky z Krátký; 1 km fun 1. Korzáři, 1 km ženy Dračice Kadaň, 1 km sport 1. Black Jack.

Vladimír Zemánek, Václav Veverka