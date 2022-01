Zápis obsahuje spoustu informací. Jak náročné je to všechno stíhat „naklikat“?

Na tuto otázku je strašně těžké odpovědět. Máme na to speciálně vytvořený program, ale těch statistik je opravdu hodně. Některý zápas zvládne zapisovatel naklikat sám, i já mám ale někdy utkání, kdy se musím spolehnout na své kolegy, kteří mi musí poradit, jelikož při koukání do monitoru nestihnu zaznamenat vše, co se na hrací ploše děje. V těch nejlepších ligách světa zastává tuto funkci víc lidí a jen tak pro zajímavost, v NBA se tyto statistiky zapisují hned na dvou počítačích současně.

Stane se někdy, že uděláte chybu?

Jasně, nikdo není bezchybný. To se ale dá snadno napravit. Naše basketbalová federace má kontrolora, který na chybu upozorní.

Takové zápasy miluji, ukáží, jak silní jste v hlavě. Nervozitu si nepřipouštím

Jak jste se k této práci dostal? A dá se tím uživit?

Byl jsem k tomu vedený už od mých prvních basketbalových krůčků pod Michalem Žaludem a Martinem Pecinou, kteří mě toho spoustu naučili. Na profesionální úrovni se tím uživit dá, ale člověk by byl často mimo domov a také by musel mít i civilní zaměstnání po dobu, kdy neprobíhá sezóna. Já mám tedy i normální civilní zaměstnání. U basketbalu se ale nepohybuji kvůli výdělku, ale proto, že ho mám rád.

Ale ve Slunetě, jste si vyzkoušel hodně pozic, že? Všiml jsem si, že umíte i se světelnou tabulí…

Abych pravdu řekl, začínal jsem utíráním hrací plochy. Pak jsem se stal prvním člověkem na Slunetě, který se kdy převlékl za maskota do tehdejšího kostýmu pandy červené.

A přesun ke stolku rozhodčích a časoměřičů?

Jednoho dne nebyli lidi ke stolku, a tak jsem dostal poprvé šanci jako časoměřič. To mě bavilo a vydržel jsem u toho docela dlouho. Postupně jsem se přesunul k obsluze světelné tabule či k ručně psanému technickému zápisu, až jsem se dostal do současné pozice. Dá se říct, že za 13 let jsem prošel vlastně všemi možnými pozicemi, na které si vzpomenete. Poslední dva roky se nově používá také Instant replay system, který rovněž umím ovládat.

Takže v tomto ohledu jste pro klub důležitý, že? Předáváte své zkušenosti dál?

Za svou praxi jsem prošel několika školeními, abych se zlepšil a zdokonaloval, což je zapotřebí, protože pravidla se stále obměňují. Na tabuli nás třeba přijeli zaškolit zaměstnanci Nisasportu, občas vás překvapí, co všechno se dá s tabulí dělat. Posledních šest let naplno spolupracuji s Tomášem Hrubým (generální manažer) a Vladimírem Hejlem (marketingový manažer). Mám na starost obstarat kolegy, kteří se nebojí se mnou usednout za tento stolek. Druhým rokem také školím mládež našeho klubu v psaní technického zápisu, nápomocen občas jsem i při utkáních mládeže.