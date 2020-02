Druhé postupové místo si udrželo Torpédo Chomutov, když vyhrálo nad Benfikou a těsně prohrálo s vedoucí Domovinou. Šest bodů si připsaly v zápasech s Kundraticemi a Polák Akustikou Kopačky Březno a jsou stále na třetím místě.

Podobně se dařilo v zápasech s Parthenónem i Bekem Impérium Podbořany a na čtvrtém místě má stejně bodů jako Kopačky. Na medailové umístění může ještě pomýšlet i Lučan Žatec, který po prohře se Šakaly má tříbodovou ztrátu. Čtyři body ztrácí Kundratice, pět bodů Altryss Most. V zápase posledních týmů vyhrál Parthenón a byla to pro něj první letošní výhra. I přesto zůstává na předposledním místě, poslední loni prvoligovou Benfiku už nemine opět sestup, tentokrát do třetí ligy.

V ohrožení sestupem zůstal i nadále B.E.K.-Unique, ale to byl musel Parthenón výražně zabodovat. V tabulce střelců je na prvním místě Lukáš Kučera ze Šakalů, ale dotáhli se za něho další hráči. V průběžném hodnocení brankářů si vede suverénně Václav Otáhal z Torpéda, který má méně než jednu obdrženou branku na zápas.

Výsledky zápasů 5. turnaje:

B.E.K.- UNIQUE – 1. FC KUNDRATICE GRAPE SC 3:8 (2:2)

Krotil 2, Dvorský – Rosa 2, K.Myšička ml. 2, K.Myšička st., Schatz, Volf, Pokryvka.

IMPÉRIUM PODBOŘANY – FC PARTHENÓN 5:3 (1:2)

Ledvina 2, Vukliševič 2, Polena – Sečanský, Zich, Pazderka.

1. FC KUNDRATICE GRAPE SC – KOPAČKY BŘEZNO 1:3 (0:1)

Myšička ml. – Polka, Krutský, Hlavatý.

B.E.K.-UNIQUE – IMPÉRIUM PODBOŘANY 2:9 (1:1)

Krotil 2 – Kuchér 3 , Vukliševič 2, Ledvina 2, Polena, Tesař.

FC PARTHENÓN – BENFIKA CHOMUTOV 2:0 (1:0)

Karásek, Sečanský.

KOPAČKY BŘEZNO – POLÁK AKUSTIKA 4:1 (1:1)

Hlavatý 2, Polka, Mergl – Kroutil.

SEA TORPÉDO CHOMUTOV – BENFIKA CHOMUTOV 4:0 (2:0)

Pěnička 2, Homola, Píša.

POLÁK AKUSTIKA – FSC LUČAN ŽATEC 1:5 (0:3)

Kroutil – Sitár 2, Michal Nítek, Vít, Uhliar.

ŠAKALOVÉ – ALTRYSS MOST 5:7 (2:2)

Rajnyš 3, Majer, Hrzer – Kobylák 3, Šidellka, Fartag, Štolpa, Holdy.

H.V. DOMOVINA – SEA TORPÉDO CHOMUTOV 2:1 (2:0)

.Škultéty, Bauer – Dvořák.

ŠAKALOVÉ – FSC LUČAN ŽATEC 4:2 (2:1)

Valetna 2, Harzer, Rajnyš – Miloš Nítek 2.

ALTRYSS MOST – H.V. DOMOVINA 4:6 (0:3)

Kobylák 2, Bartoš 2 – Bauer 5, Škuléty.

Tabulka 2. ligy

1. H.V. DOMOVINA 25

2. SEA TORPÉDO CHOMUTOV 21

3. KOPAČKY BŘEZNO 18

4. IMPÉRIUM PODBOŘANY 18

5. FSC LUČAN ŽATEC 15

6. 1. FC KUNDRATICE GRAPE SC 14

7. ALTRYSS MOST 13

8. ŠAKALOVÉ 11

9. POLÁK AKUSTIKA 10

10. B.E.K.-UNIQUE 7

11. FC PARTHENÓN 4

12. BENFIKA CHOMUTOV 1