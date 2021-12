Do Teplic dorazí squashisté z Holandska, Německa, Španělska nebo Austrálie. První čtyři nejvýše nasazení hráči figurují na světovém žebříčku do 200. místa. Nejvýše nasazením hráčem je juniorský mistr Evropy Viktor Byrtus, který je v žebříčku na 112. místě. Představí si několik reprezentantů domácích Teplic, pro které to bude příležitost zahrát si s kvalitními hráči a připsat si i cenné body.