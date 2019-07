Do Chomutova přijel potrénovat mistr světa ve vzpírání

Do Chomutova si přijel zatrénovat dvojnásobný juniorský mistr světa, vzpěrač Dominik Oračko ze Sokolova. Šestnáctiletý vzpěrač letos v březnu získal v Las Vegas tři medaile na Mistrovství světa juniorů do 17 let.

Na snímku zleva juniorský mistr světa vzpěrač Dominik Oračko, juniorský reprezentant vzpěrač Marek Polhoš a reprezentační trenér vzpěračů Slávek Rychnavský. | Foto: TJ VTŽ Chomutov

Ve váhové kategorii +102 kilogramů bral Oračko za výkon 144 kg v trhu zlato, a za výkon 174 kg v nadhozu získal stříbro. Druhé zlato na šampionátu získal za dvojboj. Dominik Oračko, se už v loňském roce stal mistrem Evropy, když v trhu a ve dvojboji překonal evropské rekordy. Do Chomutova jej doprovodil další juniorský reprezentant Marek Polhoš, který na mistrovství Evropy do 15 let získal čtvrté místo. Oba vzpěrači v Chomutově trénovali pod vedením reprezentačního trenéra Slávka Rychnavského. Všichni tři přijeli podpořit v tréninku mladé chomutovské vzpěrače. "Naši kluci se připravují na hlavní ligové soutěže, a to ligu žáků, juniorů a mužů. Rychnavský nám pomohl s tréninkovým procesem. Potvrdil důležitost rozcvičování před tréninkem a po něm a také dodržování tréninkové morálky," uvedl chomutovský trenér František Filip.

Autor: Jaroslav Průša