/FOTOGALERIE/ Už ve 48. ročníku se v sobotu běžela v Chomutově tradiční Desítka v Bezručáku. Jak už napovídá název oblíbené sportovní akce, tak běžci museli zdolat desetikilometrovou trať.

Letošní Desítka v Bezručáku. Běžel se už 48. ročník. | Foto: Ladislav Chlíbek

„Do závodu se vydalo přes sto padesát běžců a už ze startovní listiny bylo jasné, že půjde o velmi rychlé časy. Všemu pomohlo také příznivé počasí. Na obrátce byl Tomáš Kožák pár metrů před Michalem Opltem. Ovšem ve druhé polovině trati se pořadí otočilo a kluci si to rozdali až do posledního kilometru. Vítězný čas je nejrychlejším z posledních let, ovšem o traťový rekord se nejednalo. Jsme rádi, že má Desítka v Bezručáku vysokou úroveň,“ těšilo jednoho z pořadatelů Michala Luxu, který pokračoval:

„Ještě bych nechtěl zapomenout na nejrychlejší ženu, kterou letos byla Klára Mirvaldová. Ta stlačila svůj čas pod 36 minut, což je úctyhodný výkon. Vždyť byla devátá v celkovém pořadí. Rád bych za skupinu Běžci Chomutov z. s. Poděkoval za podporu městu Chomutov, Městské policii Chomutov, partnerům a také samotným běžcům. Díky nim se jednalo o pěkné sobotní dopoledne,“ uzavřel Luxa.

Výsledky (TOP 3 v každé kategorii):

Muži do 39 let:

1. KOŽÁK Tomáš 32:30.9 (SC Start Karlovy Vary); 2. OTTENSCHLÄGER Oto 34:27.9 (2BWINNER TEAM); 3. PATÚC Jakub 35:02.2 (TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s.)

Muži 40 – 49 let:

1. OPLT Michal 32:16.1 (OTC Vlčáci); 2. ČEKAN Pavel 34:18.8 (Bike a běh Ostrov); 3. NOVOTNÝ Lubomír 34:22.1 (Cheb)

Muži 50 – 59 let:

1. ŠVEJDAR Slávek 37:20.9 (Triatlet Karlovy Vary); 2. STUDENT Martin 38:20.4 (Krušnoman TT Litvínov); 3. REŽ Zdeněk 38:20.9 (SPONA Teplice)

Muži 60 – 69 let:

1. CIMERMAN Ladislav 38:36.4 (Litvínov); 2. VOPAT Milan 40:01.1 (Milan z hor); 3. DRAHÝ Petr 46:08.5 (Chomutov)

Legendy:

1. LINHART Karel 48:17.5 (Osek); 2. BARTOŠ Miroslav 49:43.5 (BK Louny); 3. MACEK Jiří 56:24.2 (VTŽ Chomutov)

Ženy do 39 let:

1. MIRVALDOVÁ Klára 35:42.7 (TJ VTŽ Chomutov); 2. KŘÍŽOVÁ Anežka 39:07.4 (TJ VTŽ Chomutov); 3. VÁVRŮ Ivana 41:45.5 (Živé Sokolovsko)

Ženy 40 – 49 let:

1. KŮSOVÁ Lenka 39:44.5 (Triatlet Karlovy Vary); 2. KANTOVÁ Olga 41:29.8 (SPONA Teplice); 3. PRASKÁ Vendulka 45:36.6 (Kome klub)

Ženy 50 – 59 let:

1. LUBINOVÁ Romana 43:49.9 (SC Start K. Vary); 2. STUŠKOVÁ Hana 44:00.2 (Aces tesm Karlovy Vary); 3. PODHORNÁ Soňa 45:08.8 (Kadaň)

Ženy 60 – 69 let:

1. VÍTKOVÁ Zuzana 44:35.3 (Rozběháme Most); 2. VYŠÍNOVÁ Iveta 53:03.6 (Karlovy Vary); 3. FÍLOVÁ Jitka 59:53.6 (Bílinská (j)Elita)

Běh s kočárkem:

1. OUZKÝ Stanislav 43:09.7 (Jirkov); 2. SOKOL Jan 49:08.0 (Živé Sokolovsko); 3. KUBÁLKOVÁ Vendula 54:11.9 (BKP Vary)

