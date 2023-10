Lahůdka pro futsalové fanoušky je tady! Nováček elitní soutěže z Baníku Chomutov vyzve v pondělí 2. října v chomutovské sportovní hale v derby Kadaň (v 19.00 hodin), která je v nejvyšší soutěži druhým rokem. Střetnou se tak dva týmy, které od sebe dělí dvacet kilometrů.

Nováček nejvyšší futsalové ligy FC Baník Chomutov. | Foto: Facebook FC Baník Chomutov

International Futsal Club Kadaň vychází ze Spartaku Perštejn, který předloni vybojoval postup do nejvyšší české ligy. Perštejn hrál své zápasy v Kadani, našel si tam velkou cílovou skupinu fanoušků a tak přešel do většího města, změnil název a nezaměřil se pouze na A tým, ale také na rozvoj místní mládeže, když zde spolupracuje například s DDM Šuplík.

Kadaň má za sebou v nové sezoně tři duely s bilancí dvou výher a porážky. Nováček z Baníku Chomutov dvakrát padl, jednou slavil, když nedávno doma přemohl Liberec.

„Hrozně se na derby těšíme. Tuším, že by mohl padnout rekord. Mohlo by dorazil osm set nebo devět set fanoušků,“ řekl sportovní ředitel Kadaně David Filinger. Oba hráčské tábory se dobře znají. Kromě futsalu se řada hráčů potkává i v rámci velkého fotbalu.

Takhle láká na derby na svých sociálních sítích futsalová Kadaň.Zdroj: Facebook International Futsal Club Kadaň

„S klukama z Baníku se moc těšíme. Všichni víme o co v derby jde. Já jsem z Perštejna a z Kadaně jsem do Chomutova přestoupil, tak si umíte představit, jak se mezi sebou hecujeme,“ řekl Deníku baníkovský futsalista Lukáš Krok. „Věřím, že se kluci hecují. Nebyl jsem jiný, když jsem hrál. Vždyť od nás jsou v Chomutově Kasal, Krok, Klíma. My ve vedení se nehecujeme, tam už se to moc nepřísluší. Věřím, že si diváci přijdou na své. Snad to nebude jako derby pražských „S“,“ narážel v žertu Filinger na nedávné představení dvou největších fotbalových klubů v Česku, které skončilo strkanicí a tresty od disciplinárky.

„Od zápasu očekávám, že to bude velmi kvalitní a útočný zápas, který fanoušky bude bavit. Tak prosím nezapomeňte na zápas dorazit, i když je to televizní utkání. Všichni z Baníku pevně věříme, že všechny budou zůstanou v Chomutově,“ burcuje Lukáš Krok.

Kadaňský klub dokonce svým fanouškům připravil servis v podobě dopravy na derby, kdy je bude svážet z Kadaně, Perštejna a Klášterce nad Ohří. Vstupné na duel je 50 korun. Pomůže i potřebným přes sbírku FC Baník Chomutov pomáhá.