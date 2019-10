Regionální hokejové derby bylo jasnou záležitostí chomutovských Pirátů. Ti doma přejeli Kadaň vysoko 4:0.

Regionální derby Chomutov - Kadaň. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu a odehráli jsme výbornou první třetinu. Využili jsme šance a vedli 3:0. V kabině jsme si řekli, že chceme udržet tempo, nasazení, hrát na puku a nutit se do střel. Hru nám ale narušily naše zbytečné fauly, kterými jsme do hry dostali Kadaň. Pak jsme si řekli zase něco v kabině a třetí třetinu už jsme odehráli, jak jsme chtěli. Chybí tomu ale trochu góly, což je škoda, i tak to bylo dobré vítězství,“ hodnotil domácí kouč Petr Martínek.