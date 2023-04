Zlepšit podmínky pro ženský sport, dostat něžné pohlaví do vedoucích pozic v jednotlivých klubech. Podpořit a motivovat mladé dívky. Přesně tohle je myšlenka amerického programu Sports Envoy. Dvě hvězdy Women‘s National Basketball Association tento týden šíří tuto myšlenku v České Republice.

Danielle Robinson (vlevo) a Kia Vaughn se v Děčíně setkaly s českou basketbalovou reprezentací U 16. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

V pondělí navštívily dvě americké basketbalistky Děčín. Kia Vaughn a Danielle Robinson, které jsou mimo jiné také vítězkami Euroligy v dresu ZVVZ USK Praha , se v děčínské basketbalové haly setkaly s českou reprezentací U 16, která se připravuje na mistrovství Evropy, které se bude hrát letos v Turecku.

Po krátké besedě nechybělo společné focení, podepisování a společný trénink.

„Hlavní myšlenkou celého programu je podpora ženského sportu od profesionálních hráček. Chceme podpořit mladé dívky, zvednout jim sebevědomí. Rády bychom šířily ideu ženského sportu a byly vzorem pro mladé dívky,“ prohlásila Kia Vaughn.

Ženský sport by se rád rovnal s mužským. Na to celý program také poukazuje. „Nerovnost je v celém sportu. Chceme skrze basketbal ukázat, že dívčí kluby jsou stejně dobré, jako chlapecké. Dívky by měly dostávat stejnou příležitost, jako chlapci. Jsou také silné a schopné,“ usmála se 36letá rodačka z New Yorku.

Dostat ženy do vedoucích pozic ve sportovních klubech? Obě americké hvězdy mají jasno. „Ženy mají schopnosti, být ve vedoucích pozicích. Musí ale předvést daleko více úsilí, jak to dělají muži. I mezi ženami je velká konkurence, prostě musí bojovat,“ zdůraznila Danielle Robinson, aktuálně hráčka týmu Atlanta Dream.

Mladé české reprezentantky si setkání v Děčíně uvítaly. „Je to super, pořád tomu nemůžu uvěřit. Celý program a názory obou hráček se mi líbí,“ pravila Anna Marie Pražáková ze Zlína.

Americké basketbalistky mají nabitý program. V Roudnici nad Labem navštívily dívčí reprezentaci do 14 let. Nechyběla ani snídaně v rezidenci velvyslance USA, kde se setkaly se zástupkyněmi sportu a práv. Následovat bude výjezd do základní školy v Sadské, kde navštíví na doporučení Roberta Landy, tamní dívčí klub, který má velký potenciál. Ve čtvrtek je na programu setkání se zástupci České basketbalové federace a zástupci Olympijského výboru. Vše obě hráčky zakončí ten samý den tréninkem s dětmi z dětských domovů.