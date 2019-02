LouisvilleDo startu světového šampionátu v cyklokrosu zbývá jen několik hodin. V americkém Louisville je už v plné pohotovosti také lounská devatenáctiletá naděje Martina Mikulášková.

S nejlepšími závodnicemi ženského pelotonu se poměří na světovém šampionátu už počtvrté, i přes svůj velmi mladý věk už je zkušenou jezdkyní, objíždí pravidelně všechny světové poháry, tentokrát je ale start výjimečný premiérou za oceánem.

Neznámá trať, neznámé prostředí, nové soupeřky.

Jak vidí své šance při vrcholu sezony, jak se jí v Kentucky líbí? Na otázky odpovídala Martina Mikulášková Deníku přímo z Louisville.

Do startu vrcholu sezony zbývají jen chvíle. Je dotrénováno, vyladěno. Jak probíhaly poslední dny přípravy na světový šampionát?

Před šampionátem už jsme opravdu jen ladili, takže tréninky byly kratší, ale o to intenzivnější. Na posledních dvou trénincích před odletem jsem se cítila hodně dobře, tak uvidíme, jak se mi přípravu povede zúročit.

Letos se poprvé v historii jede cyklokrosařské mistrovství světa za oceánem v americkém Louisville. Ve městě jste od středy, jak se cítíte?

Ano, přiletěli jsme ve středu v noci. Musím se pořádně seznámit s tratí, projet všechny záludnosti, abych okruh dostala pod kůži. Takže všechen čas teď věnuji seznamování s tratí.

V sezoně jste střídala výborné výsledky s těmi slabšími. Dokázala jste dojet desátá ve světovém poháru, pak ale i ve třetí desítce. Hodně vás poznamenaly výpadky v přípravě, vynechala jste kvůli nemoci takřka celé léto, když už jste se začala zvedat, přišel teď v závěru přípravy další desetidenní výpadek. Takže sezona vůbec nebyla bezproblémová, s jakým výsledkem budete spokojená?

Budu moc ráda, pokud by se mi povedlo zajet do patnáctého místa. To je můj cíl. Myslím, že patnáctka je reálná, bude ale záležet na mnoha okolnostech, jestli se mi povede start, jaké bude počasí, jak mi pojedou nohy. Musí se sejít hodně faktorů, aby to vyšlo.

Když už jsme u trati a počasí. Je hodně technická, to mají lounští cyklokrosaři tradičně rádi. Ale to počasí. Každý den je jinak, zatím to vypadá na velké bláto, což třeba Vojta Nipl nemá vůbec rád. Jak je na tom Martina Mikulášková?

Myslím, že trať by mi mohla vyhovovat. Ale to počasí nevím, na tom bude hodně záležet, trať se může třeba po deštích hodně změnit. Uvidíme v cíli.