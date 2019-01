Chomutov - Sobotní dopoledne, tak to byl čas kdy se do vod Kamencového jezera v Chomutově vrhlo několik desítek otužilců, aby spolu s primátorkou Chomutova obnovili tradici dálkového plavání.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

„Chomutov je jedním ze středisek plavání a závod na Kamencovém jezeře byl vždy zařazen do Českého poháru dálkového plavání. Před nějakým časem se závod vytratil a my se letos za pomoci města Chomutov pokoušíme tuto tradici obnovit,“ začal přibližovat okolnosti vzniku tohoto plaveckého podniku Jaroslav Jezbera.



„Podařilo se nám přilákat zajímavé sportovce v čele českým reprezentantem Janem Pošmourným, který dokázal nakonec pětikilometrový úsek zaplavat pod jednu hodinu, přesně za 56:18 a s náskokem několika set metrů si zaslouženě odnáší první místo a prémii tisíc korun,“ pokračoval plavecký trenér.

„Samozřejmě i my jako oddíl Slavia Chomutov jsme měli svá želízka v ohni. Na tři kilometry to byla Michala Gärttnerová, která nakonec zvítězila a v hlavním závodě na pět kilometrů to byla Simona Baumrtová, která stejně jako její oddílová kolegyně potvrdila svou výkonnost (krátký rozhovor s plavkyní přinášíme na straně 22), a zaslouženě v čase 1:04:47 zvítězila,“ pokračoval Jaroslav Jezbera.



„Samozřejmě plavali i mladí. Ti si svou výkonnost zkusili na trati jednoho kilometru,“ dodal na závěr plavecký trenér.

Sudeme tedy doufat, že obnovený závod pro dálkové plavce uvidíme i příští rok a snad bude i to počasí v letošním létě, tak nevyzpytatelné lepší a přiláká i další plavce.