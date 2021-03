Final Four Českého poháru, které se koná právě v chomutovské hale, má za sebou čtvrteční semifinále, posledními zápasy ale kvůli nákaze Covidu v brněnském táboře nevygraduje. Od tří měl hrát zápas Chomutov - Slavia o bronz, večer finále KP Brno - USK Praha.

Co na to říkáte?

Jsme strašně zklamaní, protože jsme se na zápas o medaile těšili… Je to souznění s touto dobou a vlastně to do ní zapadá… Nedá se nic dělat.

Zažil jste v kariéře někdy něco podobného?

Aby se zrušil zápas hodinu a půl před zápasem? To ne. Jsme všichni překvapení, protože se testujeme prakticky každý den, byli jsme ve čtvrtek, měli jít v neděli zase. Jeden test v kádru Králova Pole Brno bohužel jeden bezpříznakový případ odhalil.

Co bude následovat?

Je to hodně čerstvé, situaci řeší exekutiva z basketbalové federace. Podle všeho a vyjádření z ČBF by se měl pohár dohrát, alespoň pro to všechno uděláme. Kdy? Až bude první volný termín.

Opět u vás v hale?

Ano, měl by být chomutovský super finálový den.

Předpokládám, že tým čekají další testy, jaký je tedy program dál?

V pondělí má začít play off s Hradcem Králové. Uvidíme, jak to nakonec bude.