Bývalý profesionální světový šampion se na akci Save Boxing v ústeckém hotelu Větruše utká s tvrďákem Pavlem Albrechtem (6-8, 4 KO).

„Nechtěl jsem žádného debila, ale zase je jasné, že nemůže jít o žádného špičkového soupeře. Pavel toto splňuje, boxovat umí, určitě mě prověří,“ zdůvodnil volbu soupeře Konečný v rozhovoru pro web profiboxing.cz.

Dvaačtyřicetiletý ústecký boxer se rozhodl pro návrat, aby mediálně podpořil akci, kterou sám pořádá. Jeho comeback vzbudil i negativní reakce. „Už jsem slyšel hodně názorů i od svých známých, že jsem blbý, že bych do toho neměl jít. Já si ale samozřejmě myslím, že na to mám,“ vzkázal otec tří dcer. Mimochodem, dcera Jaromíra si na akci taky zaboxuje.

Radost z návratu Konečného do ringu nemá ani jeho manželka. „Není z toho nadšená. Ale dá se říct, že je to moje věc. Snažil jsem se to Jarce vysvětlit, aby to pochopila, což se tak asi částečně povedlo. Že z toho není šťastná, je druhá věc, ale snad to trochu chápe.“

Je druhý návrat do ringu opravdu poslední? „Osobně si myslím, že to je poslední, ale nikdy neříkej nikdy a třeba zas za dva roky, až budu něco pořádat, tak zase nějaký podobný nápad dostanu. Anebo přijde lukrativní nabídka ze zahraničí. Anebo někdo tady v Česku vytáhne těch pět milionů korun a já do toho půjdu,“ usmál se Konečný.

Zápas Konečného nebude vrcholem večera, který proběhne v sobotu 27. února. V titulovém souboji o mistra ČR v lehkém veltru nastoupí domácí šampion Erike Agateljan (6-0) proti Josefu Zahradníkovi (12-4). Představí se i mistryně světa WBC Fabiána Bytyqi, která se utká s Maďarkou Judit Hachboldovou. Domácí Tomáš Šálek se střetne v šestikolovém duelu s Knifem Didierem z Konga. Lákavý bude souboj Tomáše Bezvody s René Molíkem. V profesionálním debutu se představí Tadeáš Růžička, vítěz turnaje Oktagon Underground, ale i mnoho zahraničních boxerů.

„Pokud chci, aby o akci byl zájem, nemůže to být jen o zápase boxujícího důchodce,“ dodal Konečný, jehož večer se bude vysílat na placeném streamu. Lístek stojí 200 korun.