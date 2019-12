Kategorii mladších žáků vyhrál Robin Kočí. V starších žácích zvítězil Tomáš Kobza. Matěj Liška nenašel přemožitele v kategorii juniorů stejně jako Dominik Medvedík a Veronika Malhauzová. Velmi spokojený byl trenér vzpěračů TJ VTŽ Chomutov František Filip. „Mladší žák Robin Kočí si vytvořil osobní rekord v nadhozu. Ve dvojboji juniorů mají osobní rekordy Tomáš Kobza a Patrik Hodaň,“ prozradil Filip.

Výkony vzpěračů TJ VTŽ Chomutov:

Jméno Trh Nadhoz Dvojboj Umístění

Ulman Rudolf 18 24. kg 42. kg 5. m. – ml.žák

Kulianu Robin 28 38. kg 66. kg. 6. m. – ml. žák

Kočí Robin 57 75. kg 132. kg 1. m. – ml. žák.

Kobza Tomáš 88 108. kg. 196. kg 1. m. – st. žák.

Hodaň Patrik 75 103. kg 178. kg 3. m. – jun. 17 let

Lisý František 65. 85. kg 150. kg 4. m. – jun. 17 let

Liška Matěj 106 128. kg 234. kg 1. m. – jun. 17 let

Medvedík Dom. 65 85. kg 150. kg 1. m. – jun. 20 let

Malhauzová Ver. 28 38. kg 66. kg 1. m. – jun. 20 let