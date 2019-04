U Beavers by mělo navíc v druhé půli sezony vyrůst vylepšené zázemí. Tým také zpestří atraktivní zahraniční posila.

Kdysi patřili ke špičce, v roce 2013 vybojovali poslední domácí titul. Jenže poté už jen chomutovští softbalisté klesali, až loni museli bojovat o setrvání v elitní soutěži. Letošní sezona by měla být přelomová. Událostí největšího rozměru je pro celý klub plánovaná rekonstrukce chomutovského softballového areálu. „Do července budeme hrát doma, pak řešíme přesuny utkání na jiná hřiště, u nás se bude kopat,“ vysvětlil Svoboda. U Beavers by tak mělo v druhé půli sezony vyrůst vylepšené zázemí pro týmy i fanoušky a dvě téměř nová hřiště.

A to z novinek není vše. Tak třeba do party se vrací Jan Vlček, osloveni byli také bratři Lukáš a Tomáš Tokovi. „Doufám, že noví hráči nakopnou celý tým,“ těší se na nové duše trenér Svoboda. Několikanásobným domácím mistrům zpestří soupisku významné jméno – kanadský nadhazovač Clayton Robinson. Jak se v Chomutově objevil? Nejvyšší mužská softbalová soutěž bude totiž posílena o šest elitních nadhazovačů ze zahraničí. Cílem je, aby se čeští pálkaři pořádně připravili na mistrovství světa v Praze a v Havlíčkové Brodě, které se uskuteční v červnu v Praze a Havlíčkově Brodě.

Čtyři Kanaďané, jeden Australan a nadhazovač z Argentiny se tak objeví na českých hřištích. Do Chomutov Beavers byl Českou softbalovou asociací Kanaďan Robinson. Jeho největším týmovým úspěchem je vítězství na kanadských letních hrách roku 2017. Největším individuálním úspěchem je pak ocenění pro nejlepšího nadhazovače na loňském turnaji ISC U23. „Od pobytu v České republice očekávám, že budu mít možnost hrát proti těm nejlepším. Věřím, že mi konfrontace s českými pálkaři pomůže se nadále zlepšovat,“ prohlásil Robinson.

Po loňsku sedmý celek extraligy bude letos spoléhat především na reprezentanta Václava Svobodu, nadhazovače Jakuba Petříka a Marka Malého. Vidět by měl být také Milan Šulc, který je zařazen v programu mužské reprezentace do 23 let. Chomutovští softbalisté rozehrají sezonu sobotními zápasy proti nováčkům z Břeclavi. V neděli se pak přesunou do Havlíčkova Brodu. Úvodní extraligový duel v domácích kulisách odehrají 27. dubna od 12:00 proti pražskému Tempu.

