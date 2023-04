V Pardubicích se uskutečnilo finále mistrovství ČR družstev, do kterého postoupilo 16 nejlepších týmů z celé ČR, které se kvalifikovaly z krajských kol, kde plavalo celkem 112 družstev a pak ze semifinále, kam postoupilo 32 družstev.

Chomutovští plavci na finále v Pardubicích. | Foto: TJ Slávie Chomutov

TJ Slávie Chomutov postoupila v kategorii děvčat mezi nejlepších 8 týmů z ČR a ve finále skončila děvčata na 7. místě. Na postupech a finálovém umístění se zasloužila děvčata ve složení - Simona Kubová, která získala nejlepší umístění na 100m znak, kde vyhrála, ale z důvodu nemoci už pak nepokračovala v závodech. Dále plavala děvčata ve složení Michaela Malinová, Tereza Vlasáková, Anežka Doksanská, Eliška Doksanská, Zuzana Svobodová, Kateřina Tautrmanová, Markéta Vávrová a Kateřina Staňková.

V kategorii mužů postoupilo chomutovské družstvo do finále druhé ligy, které se plave o pořadí na 9. - 16. místě. V souboji o pořadí chlapci bojovali o vítězství, ale pak se propadli po závěrečné štafetě na 4. místo a to znamená, že v MČR družstev obsadili celkové 12. místo. Družstvo plavalo ve složení - Tomáš Franta, který byl největší oporou týmu hlavně ve znakových disciplínách, dále plavali Jakub Štemberk, Filip Jezbera, Karel Kaška, Tomáš Moravec, Ondřej Bušek, Lukáš Selingr a nejmladšími účastníky v tomto finále byli naši žáci ročníku 2010 Tobias Student a Šimon Studnička.

Oba týmy podaly skvělé výkony a právem patří mezi TOP kluby v ČR a to ve všech věkových úrovních.

V nejbližší době čeká chomutovské nejlepší plavce Simonu Kubovou závod v USA, kde se pokusí o splnění limitu k možné 4. účasti na OH v Paříži 2024 a to samé čeká Tomáše Frantu na závodech v Rakousku, kde by se chtěl pokusit o totéž a v tom případě by to byla jeho první olympiáda. Limity můžou plavci plnit na vypsaných závodech do června 2024.

Ostatní plavci se budou připravovat na svá mistrovství jak v kategorii juniorů, tak žactva mladšího a staršího a nejmladší na Poháry ČR, zároveň je čeká v dubnu soustředění v Plzni.

Dana Jezberová