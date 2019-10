Deset gólů viděli fanoušci v chomutovské ROCKNET aréně při souboji Pirátů a hostů z Frýdku-Místku. Pro domácí gólově bohatý zápas nakonec dobře dopadl, protože ho ovládli 6:4. Kadaň ztratila vedení v Benátkách a pak i v prodloužení zápas 2:3 a veze si tak domů bod.

Piráti z Chomutova doma hostili Frýdek-Místek. | Foto: DENÍK/Roman Dušek

„My můžeme být spokojeni jen se ziskem tří bodů. Neodehráli jsme vůbec dobré utkání. Měli jsme sice dobrý vstup do duelu, kdy jsme se dostali do vedení 2:0. Poté jsme začali dělat chyby a začali si myslet, že z každého protiútoku dáme branku. Bohužel to tak není. Jeden gól jsme dostali a musíme poděkovat Dominovi v brance, protože pochytal několik dobrých šancí. Jen jsme to ubojovali. Musíme přidat, protože chceme něco uhrát a takhle to nepůjde," řekl chomutovský asistent Petr Martínek.