Během tohoto období proběhlo několik novinek ve vlčím dění. Tou asi nejzásadnější, která se podařila dotáhnout před nedávnem, je změna klubového sídla a vznik klubovny. Ta se bude nacházet v centru města Chomutova a hodně usnadní práci například s tréninkovými pomůckami; může sloužit také k různým poradám členů klubu. „Sídlo už máme změněné, teď už jen zbývá začít s úpravami prostor. Věřím, že nejpozději o letních prázdninách bude klubovna hotová,“ ozřejmuje předseda Wolves Marcel Holl.

BRATŘI JAK SE PATŘÍ

Ten se zároveň v závěru loňského kalendářního roku dostal do výkonného výboru Regionálního svazu hokejbalu Čechy Sever. Už má za sebou první schůzku se svými kolegy. „Bavili jsme se zkraje dubna o možnostech dohrání soutěží. Panovala shoda, že nechceme soutěže zahodit, ale vše záleželo na vývoji pandemie. Teď se blýská na lepší časy, snad si brzy opět zahrajeme nějaké zápasy,“ věří důležitý člen vlčího souboru.

Starší z bratrské dvojice zakladatelů (mladší Ondřej se také stará o chod klubu, i on je nejen aktivním hráčem, ale i dobrou duší oddílu) kromě hraní za muže trénuje druhým rokem mladší žáky. „Všichni už se na tréninky těšili, důkazem toho jsou i dvě tréninkové jednotky, které jsme stihli v prosinci. Takřka všichni ze širšího kádru tehdy dorazili,“ je rád sedmadvacetiletý hokejbalový nadšenec.

Kromě již zmíněných mužů a mladších žáků má chomutovská vlčí parta i družstvo přípravky. Ta ovšem stihla v říjnu 2020 odehrát jediný turnaj. Od té doby se děti na hřišti nepotkaly. Ani to je neodradilo a po obnovení tréninku se do toho všichni pustili se zápalem, včetně rodičů. „Bez podpory rodičů nejde žádný sport dělat a obzvlášť takový amatérský, jakým je hokejbal,“ má jasno Marcel Holl. „Nábory do naší mládeže stále probíhají! Budeme rádi za každé nové dítě. Hokejbal za „vlky“ mohou hrát stejně dobře kluci i holky,“ doplňuje.

POMÁHAJÍ POTŘEBNÝMKlub Wolves Chomutov se v polovině března zapojil do akce s názvem Běháme pro Elišku a přidal se tak k iniciativě trenéra extraligové Hostivaře Martina Davídka. Jedná se o podporu nemocné Elišky Novotné ze Svítkova, která se od 8. týdne na světě potýká s vážnými zdravotními problémy. Je velkou bojovnicí. K léčbě jsou velmi nutné pravidelné rehabilitace, cvičení a také speciální pomůcky. Bohužel většinu těchto věcí nehradí zdravotní pojišťovny, a tak se musí pomoci jinak! „My jako klub Wolves Chomutov jsme se rozhodli jako Elišku podpořit a připojit se k této skvělé věci. A proto za každý kilometr, který ujdeme, uběhneme nebo ujedeme do konce května, obdrží Eliška korunu jako příspěvek na léčbu,“ prozrazuje předseda zelenočerného klubu. Na konci dubna byl počet kilometrů na číslovce 1 458 a stále narůstá!

Další podobnou akcí je účast týmu na 4. ročníku benefičního futsalového turnaje Šance Onkoláčkům. Na něm je vítěz až na druhém místě. Jde totiž o podporu pro vážně nemocné děti, které jsou pod křídly Nadačního fondu Šance Onkoláčků. Turnaj by se měl uskutečnit v sobotu 26. června ve Sportovním Areálu Cihla v Chomutově

ZPÁTKY NA HŘIŠTĚ!Na hřiště se kromě mládežníků těšilo pochopitelně i dospělé mužstvo vlčí smečky, které netrpělivě vyhlíží restart soutěží. Během „okurkové“ sezóny proběhlo několik klubových rozhovorů v podcastu Vlčí break. Členové áčka se shodli, že pokud se udrží nastavená laťka i v dalších letech, tak by Vlci chtěli do dvou tří let zabojovat o titul v krajské lize, kterou v současné chvíli hrají. „Soutěž nám vyhovuje. Zápasy jsou vyrovnané. Jsou v ní týmy, se kterými se dá hrát o vše. Když budeme makat jako jednotlivci, tak celkově jako tým, tak se to může podařit,“ souhlasí s ambiciózním tvrzením Vojtěch Malý.

Tak vida, vlčí život nezastavila ani pandemie koronaviru!