Na velmi pěkném pátém místě přezimují v oblastní hokejbalové lize chomutovští Wolves. Na vedoucí Comu, se kterou v posledním kole prohráli 5:10, ztrácejí šest bodů, jedno odložené utkání s Řetenicemi mají navíc k dobru.

„Pro nás je to, že jsme na podzim hráli na čele tabulky, překvapením. Spíš jsme počítali s klidným středem. Že budeme mezi pěti nejlepšími, mě ani za Boha nenapadlo,“ usmívá se blaženě brankář Václav Volf, který má se svým kolegou Danielem Vítkem na úspěchu Vlků vlčí podíl. „Nečekal to nikdo z nás, nečekaly to ani ostatní týmy. Mužstvo, které jezdilo ve vyšší soutěži na zápasy s tím, že bude bránit, aby zase nedostalo desítku, teď drží krok s celky, které patří ke špičce,“ přidává svůj pohled obránce Daniel Odráška. Marcel Holl, jeden z vůdců Wolves, si ale uvědomuje, že dobrý podzim nic neznamená. „Jsme rádi, za to jaký jsme ho měli, ale vše se rozhoduje na jaře,“ tvrdí. „Jaro nesmíme podělat. Hlavně musíme makat ještě víc, než jsme makali teď. Dostat se do play off pro nás bude tou největší odměnou,“ burcuje Volf.

V posledním kole podzimu si zachytal proti Janu Čalounovi, olympijskému vítězi z Nagana. Dostal od něho jen jednu branku, na což byl náležitě pyšný. „Volfík chytal velmi dobře, Čalyho vychytal,“ chválí Holl svého spoluhráče.

„Zápas s Comou byl pro mě jeden z nejtěžších, které jsem kdy odehrál. Byl pro mě velikou zkušeností. Soupeř byl se svými zkušenostmi ve výhodě, ale kluci podali bojovný výkon, vydali ze sebe vše. Já osobně jsem rád že jsem si mohl zachytat proti hráči jako je Čalou. Přiznám se, že mi vždy zatrnulo, když byl kolem mé branky s balónkem na holi. Ale dal jsem mu jen jednu příležitost k radosti,“ líčí strážce chomutovského brankoviště.

Nejen pro Volfa bylo utkání s Comou speciální. „Byl to vrchol podzimu,“ souhlasí Holl. „Podle mě je ale Coma přeceňovaná. Má zkušené hráče, kteří nás v pásmu dost zamotali, ale pokud si každý z nás plnil to svoje, běhal s protihráčem, tak takovou převahu neměla,“ všiml si Odráška.

O play off už řeč byla, proč Wolves je hlavním cílem. „Podle mě ale máme tým na to, abychom byli po základní části mezi třemi nejlepšími. V play off bychom pak mohli narazit na někoho schůdnějšího. Určitě chceme ve vyřazovací části postoupit co nejdále,“ přeje si Holl.