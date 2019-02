Chomutovští florbalisté už mají jistou účast v play off

Chomutov – Vítězný gól tři sekundy před koncem zajistil Florbalistům Chomutova s předstihem postup do play off. Tak by se dal shrnout zápas 23. kola první florbalové ligy mužů.

Chomutovští florbalisté (v bílém), porazili Kanonýry z Kladna gólem, který padl tři vteřiny před koncem zápasu. Na snímku se radují z gólu Jakub Štěrba č.19 a Ondřej Halej č. 86. | Foto: Deník/Roman Dušek

Na hřiště pátého týmu tabulky dorazili šestí Kanonýři Kladno. Vyrovnané utkání nakonec pro sebe v infarktové koncovce rozhodli tři vteřiny před koncem domácí, když se trefil Tomáš Novotný. Utkání s kladenskými Kanonýry si ve sportovní hale nenechalo ujít 209 diváků. Očekávání vyrovnaného utkání se vyplnila beze zbytku. Hosté v zápase celkem čtyřikrát vedli o dvě branky, ovšem Chomutovští vždy dokázali skóre dorovnat. Ještě deset minut před koncem utkání byl stav 6:8, ale Kellermann záhy snížil a Bejček v čase 58:37 znovu vyrovnal. Zaskočený a zklamaný soupeř zcela polevil v koncentraci a zřejmě již smířen s prodloužením udělal fatální chybu. Chomutov si počkal na rozhodující úder a v čase 59:57 otočil výsledek na konečných 9:8 Novotný. Tři vteřiny Pouhé tři vteřiny vedení stačili Chomutovským k důležitému vítězství, které jim tři kola před koncem základní části zaručuje postup do play off. Ve zbylých duelech půjde zejména po pozici, ze které do vyřazovacích bojů půjdou. Důležité bude třeba hned příští víkend krajské derby mezi aktuálně čtvrtým Chomutovem a pátým Ústím nad Labem, které začíná na palubovce soupeře v sobotu 9. února od 17:00. Spokojený šéf Komentář Martina Bociana šéftrenéra Florbalu Chomutov: "Vybojované vítězství, hodně na morál. Několikrát jsme dotahovali dvoubrankový náskok soupeře a konečně jsme jednou dobře zahráli závěr třetiny, díky čemuž máme tři body. Díky soupeři za utkání a skvělým divákům za podporu." Do konce základní části čekají florbalisty Chomutova tři utkání. V sobotu 9.2. jedou do Ústí, za týden v sobotu 16. 2. je čeká utkání v Havířově a základní část uzavřou doma v sobotu 23. 2. zápasem s Českými Budějovicemi. Florbal Chomutov – Kanonýři Kladno 9:8 (1:1, 3:5, 5:2) Branky a nahrávky: 16. Melíšek (Semerád), 27. Giptner (Jäschke), 29. Jäschke (Kopp), 32. Melíšek (Semerád), 46. Novotný (Semerád), 48. Štěrba (Šarša), 52. Kellermann (Halej), 59. Bejček (Novotný), 60. Novotný (Šarša) – 15. Mayer (Richtr), 21. Pecha (Teslík), 25. Riebauer (Tyl), 30. Teslík (Černý), 32. Stůj (Sachr), 36. Kalina (Louvar), 50. Tyl (Riebauer), 50. Mayer (Louvar). Rozhodčí: Knap, Kněžík. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 209. Střely na branku: 32:33. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:3, 3:3, 3:5, 4:5, 4:6, 6:6, 6:8, 9:8. Florbal Chomutov: Stránský (Slanař) – Fokt, Bejček, Müller, Jäschke, Kellermann, Novotný, Šafařovský, Štěrba, Linc, Melíšek, Kopp, Andrle, Hlaváček, Soukup, Šarša „C“, Giptner, Semerád. Kanonýři Kladno: Minev (Horáček) – Pertlík „C“, Přívara, Richtr, Kalina, Mayer, Hartman, Riebauer, Černý, Pfaur, Bednář, Sachr, Teslík, Cvrček, Louvar, Pecha, Tyl, Stůj.

Autor: Jaroslav Průša