„Chceme po osmi letech vrátit titul do Chomutova,“ vyhlásil pálkař Václav Svoboda. „Máme velký hlad po úspěchu,“ kontroval nadhazovač Žraloků Jonáš Hajný. Epický zápas bude vysílán na webu ČT sport.

Nejlepší možné zakončení letošní softbalové sezony je tady! Třetí zápas určí extraligové vítěze a favorit se těžce hledá. Vždyť v prvním duelu vyhrál Chomutov na hřišti soupeře 7:0, ve druhém zase Žraloci venku 5:0. Jak tohle číst? „Když se někdo dostal jako první k bodům, ten druhý tým se pak neprosadil. To se nám přesně stalo. Nedostali jsme se ke kontaktnímu odpalu nebo k bodu. Proto bude extrémně důležité, kdo si první ve finále připíše body,“ prohlásil Václav Svoboda, zkušený pálkař z Chomutova.

Právě Svobodu a Marka Malého bude důležité pro Žraloky eliminovat. „Jsou to klíčoví pálkaři, dokážou rozhodnout zápas. Uvědomujeme si riziko od nich,“ dodal Jonáš Hajný, kterému se to povedlo v nedělním utkání. Vždyť z pozice nadhazovače chomutovský útok vymazal, nepřipustil žádný úspěšný odpal. „Asi se dá říci, že je to papírově jedno z mých nejlepších utkání, ale kluci odvedli dobrou práci. Zasloužila se o to celá obrana. Bylo by ideální na to navázat,“ usmál se Hajný ze Žraloků Ledenice.

Jenže to samé se povedlo Malému v sobotu, když zcela otupěl útok Žraloků. Chomutovský univerzál, který září jak na pálce, tak v nadhazovačském kruhu, velmi pravděpodobně nastoupí také ve třetím duelu. „Máme ale varianty, přes které chceme překvapit soupeře,“ dodal tajemně Svoboda. To u Žraloků není jasné, kdo bude nadhazovat. „To se dozvíme až těsně před zápasem od trenéra,“ tvrdil Hajný, který by však rád nastoupil. „Kdo by také nechtěl, je to svátek, velká událost.“

Cílem chomutovských softbalistů je navázat na jejich zlatou generaci, která celou dekádu ničila soupeře. Jedná se zejména o Lubomíra Vrbenského nebo Jana Přibyla. „Když skončili, v některých sezonách jsme se v Chomutově trápili a bojovali o udržení v extralize. Nyní se vracíme, loňské finále je toho důkazem. Teď chceme titul,“ popsal Svoboda. To Žraloci vybojovali celkové vítězství v roce 2019, druhý titul si hodlají připsat v sobotu. „Po celý rok skvěle pálíme, formu v útoku chceme potvrdit,“ dodal Hajný.

Rozhodující duel začne od 13:00 v Ledenicích, kde se dá čekat skvělá atmosféra. To Chomutov plánuje přijet s autobusem svých fanoušků. Vyvrcholení sezony bude k vidění na webu ČT sport.

Jiří Uhlíř