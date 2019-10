Ani ve vyšší soutěži nemají Levharti nízké cíle, opět chtějí patřit do nejužší špičky.

K takovým plánům mužstvo vedené trenérem Radkem Holušou opravňuje nejen loňská sezona, během které ani jednou neprohrálo, a fakt, že všechny hlavní opory se zkušenostmi z nejvyšší soutěže v chomutovském dresu pokračují, ale také další posílení. Z Ústí nad Labem přišel Vladimír Burda a po dohodě budou k dispozici "pendlové" z Děčína David Žikla a Jakub Skalička. Příležitost by měli dostávat i talentovaní junioři, jejichž tréninky jsou sloučené s mužskými.

Tým zahájil přípravu v polovině srpna dvěma čtyřdenními atletickými bloky, během kterých hráči běhali rovinky i schody na bývalém fotbalovém stadionu nebo cvičili v hale. Od začátku září jsou už výhradně v hale. "Pilovali jsme hlavně obranu a zapojování mladých hráčů. Právě zapracování juniorů do mužů A je pro nás vedle úspěšného zvládnutí sezony prioritou," říká trenér Radek Holuša, který má k dispozici kompletní kádr, s výjimkou Jakuba Seiferta, který doléčuje zraněný kotník.

Mužstvo nesehrálo ani jeden přípravný zápas a jeho první herní prověrkou byl až nedělní pohárový zápas s Libercem. Vzhledem k sezonním cílům to trenér Holuša nepovažuje za problém. "Dlouhá základní část je pro nás přípravou na play off, kam chceme jít z co nejvyšší pozice," vysvětluje. Přestože je druholigová sezona na spadnutí, diváci v chomutovské hale Levharty uvidí až 30. října v utkání Českého poháru proti prvoligovým Litoměřicím a pak hned 2. listopadu proti Příbrami. Důvodem je netradiční rozlosování, které k první čtyřem zápasům ve 2. lize Levharty pošle na palubovky soupeřů.

Stanislav Král