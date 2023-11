Nedopadlo to podle jeho představ, ale čtvrté místo z mistrovství světa se také počítá. Chomutovský zápasník Jindřich Ungr si v Albánii na medaili nesáhne, když ho ve třetím duelu v kleci těsně na body přemohl zápasník z Tadžikistánu.

Amatérské mistrovství světa v MMA v Albánii. | Video: IMMAF World Championship

„Borci byli vyrovnaní, osobně se přikláním k vítězství směrem k Jindrovi, kdo uvidí záznam udělá si názor sám a to neříkám jen jako týmový kolega,“ komentoval Ungrův duel Ladislav Kučera, který v albánské Tiraně zápasníka MMA Chomutov doprovázel. Sám Jindřich Ungr to vzal sportovně. Také hned fanouškům na svůj instagram napsal:

„Tak dneska těsná prohra na body s borcem z Tadžikistánu a tím konec na IMMAF Albania 2023. Je to jak to je, teď trochu chillu, poučení se z chyb a hurá do gymu psát další příběh. Moc Vám všem děkuji za podporu, neskutečně si toho vážím a rozhodně dál sledujte mojí cestu, budou se dít velké věci,“ napsal Jindřich Ungr.

FOTO, VIDEO: Kapitán Března Heřman: Náš nejlepší zápas podzimu. I soupeř chválil