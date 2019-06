Chomutov – Vzpěračský oddíl TJ VTŽ Chomutov se může pochlubit dalším republikovým úspěchem. Jakub Drnec vybojoval na MČR juniorů bronzovou medaili.

Jakub Drnec s bronzovou medailí. | Foto: TJ VTŽ Chomutov

Vedení klubu a trenéry jeho úspěch potěšil, ale úplně spokojení nebyli. „Bohužel Jakub Drnec soutěžil s handicapem menšího zranění a tak nemohl odvést stoprocentní výkon. Pokud by byl úplně fit, mohlo to být ještě lepší,“ nechal se po závodech slyšet jeho trenér František Filip. Drnec byl na mistrovství, které se konalo v Horní Suché, jediným zástupcem chomutovského klubu, který se na závody probojoval. Soutěžil ve váze do 89 kilogramů.