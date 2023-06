V minulém víkendu se uskutečnila žákovská mistrovství České republiky v plavání žactva. Mladší žáci plavali v Mladé Boleslavi, starší v Plzni.

Mladí plavci chomutovské Slavie na mistrovství ČR. | Foto: TJ Slavie Chomutov

Plavci Slavie Chomutov měli na obou šampionátech početné zastoupení a to celkem 18 účastníků a v hodnocení klubů bylo naše vystoupení hodně vysoké v rámci celé ČR a už jen vyplavaná účast je velký úspěch, být mezi 30 nejlepšími plavci.

Kategorie 12letých plavala v Mladé Boleslavi a tam Chomutov reprezentovalo 6 plavců - Lehnert Adrian, Vachulka Tomáš, Raboch Dominik, Pecháč Damián, Gončar Daniel a Vymětal Oliver.

V této kategorii, byl jednoznačně v rámci ČR i chomutovského klubu nejúspěšnější Adrian Lehnert, který ve svých šesti individuálních startech byl 5x zlatý a 1x stříbrný a byl také účastníkem dvou štafet 4x50Vz a 4x50Pz kde spolu s Tomášem Vachulkou, Dominikem Rabochem a Damiánem Pecháčem získaly 2x stříbrnou medaili. Tímto završil zisk medailí na 8 cenných kovů.

Ostatní výsledky plavců byly na výborné úrovni a to i v první desítce a hlavně u všech v první půlce startovního pole. Zároveň si i na takto těžkém mistrovství plavci vyplavali spousty osobních rekordů.

V Plzni byla skupina starších žáků ročníku 2009 - 10, kde plavalo celkem 13 účastníků.

V kategorii 2009 to byli Lehnert Jakub a Staňková Kateřina.

Kateřina získala zaslouženě medaili na 200m znak a to bronzovou, kde konečně protrhla dobu bramborovou. Kuba byl na nejdelší trati plavané v bazénu na pěkném 7 místě. V ostatních startech to byla umístění do 10 místa a první půlky startovního pole.

Nejpočetnější skupina byla u plavců ročníku 2010 kde jich bylo celkem 11 - Student Tobias, Studnička Šimon, Šurková Barbora, Frochlichová Michaela, Vokatý Matěj, Mikš Ondra, Ličko Pavel, Ječmenové Lukáš a Petr, Korous Matěj a Sykora Jakub.

Absolutorium v této kategorii si zaslouží Tobias Student, který v 6 startech vyplaval samé zlaté kovy a to v těžkých disciplínách 400m polohový závod, 200m motýlek, 400m volný způsob a 1500m volný způsob, 100m motýlek a 200m polohový závod a to vše ve dvou dnech a stejně jako Adrian Lehnert v Mladé Boleslavi, byl Tobias nejlepším plavcem tohoto mistrovství. Jeho výkony zaslouží velký respekt.

Dalším top chomutovským plavcem byl Šimon Studnička se dvěma zlatými a to na 100 a 200m prsa kdy jasně převýšil své vrstevníky a zvítězil s velkým náskokem a to na 100m mu chybělo jen pár desetin na překonání nejlepšího výkonu ČR 13 žactva, další cenné kovy vyplaval na 100m motýlek a 200m polohový závod a vždy na druhém místě.

Mezi děvčaty byla v kraulových disciplínách jedna z nejlepších v ČR Barbora Šurková, která získala 4 medailové kovy a to na 200,400,800m volným způsobem v podobě stříbra a bronzová byla na 100m volným způsobem a jedny "brambory" na 50m.

Někteří plavci plavali na úrovni do 10. místa což znamená velkou kvalitu a tím nejlepším byl Matěj Vokatý, kdy byl pátý na 1500m vz, 2x sedmý na 100 a 400vz a osmý na 200vz, dalšími byli Ondra Mikš, který získal osmé místo na 100znak a 200pz, Matyáš Korous devátý na 1500vz, Ličko Pavel desátý na 200motýlek a Sýkora Jakub desátý na 400pz.

U ostatních plavců to byla umístění v první půlce startovního pole. Padla spousta nejlepších osobních výkonů a náš klub získal historicky nejvíc medailí ze žákovských Mistrovství ČR a to celkem 21 individuálních a 2x ve štafetách.

Tímto bylo toto mistrovství nejúspěšnější v historii klubu a bude složité v příštích letech na toto navázat, ale pokud budou plavci svou výkonnost na trénincích zvyšovat i v příští sezoně 2023-24, tak se určitě může historie opakovat.

V rámci Mistrovství ČR byl vyhlášen závod žákovské plavecké všestrannosti DROP CUP, který se plaval po krajích celé ČR, kde se plavalo 100m motýlek, znak, prsa a volný způsob a pak byl výběr mezi 400 volný způsob a nebo 200 polohový závod. Každý plavec, tak plaval 5 startů a počítal se nejvyšší zisk FINA bodů za discplíny. A ani tady se chomutovští žáci neztratili. Zlatý byl v kategorii 12 let Adrian Lehnert a v kategorii 13let byl zlatý Tobias Student a stříbrný Šimon Studnička.

