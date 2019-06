Částečně obměněný kádr se nějaký čas sehrával, a tak Levhartice tři ze čtyř úvodních ligových zápasů prohrály. „Zápas od zápasu jsme rostli. I během sezony jsme museli zapracovat nové hráčky a jak Trollerová, tak pak v extralize Peterková tým zase posunuly,“ uvedl trenér Ondřej Matýs. Ligu Chomutov dohrál s bilancí 8/6 a ze čtvrtého místa postoupil do extraligy, čímž splnil základní cíl sezony.

Působení v extralize ale Levharticím vyšlo nad očekávání dobře. Prohrály v ní jen pětkrát, jinak vyhrávaly a připsaly si přitom i cenné skalpy. „Bylo to super, nikdo nečekal, že doma porazíme mistra, vicemistra i třetího z MČR. Měli jsme i štěstí, tři zápasy jsme vyhráli v prodloužení,“ připomněl kuriózní šňůru tří infarktových utkání v řadě trenér Matýs. Chomutovské družstvo nakonec obsadilo vynikající třetí místo, když týmy až do šestého místa dělily dva body. Postoupilo tak na Mistrovství České republiky starších žákyň U15 do Prahy, kde mohlo těžit z výhodnějšího nasazení.

Striktní systém MČR nepřipouští zaváhání, bohužel právě to Levhartice v úvodním utkání postihlo. Prohra o tři body se Strakonicemi je vyřadila z bojů o medaile, a přestože oba zbývající zápasy vyhrály, na lepší než 5. místo už dosáhnout nemohly. „Hořkost z nečekané porážky je, ale bavíme se o ročníku 2004, který neměl zkušenosti ze žádné velké akce,“ projevil pochopení Ondřej Matýs. „Celkově jsem maximálně spokojený, cílem byla extraliga, vše ostatní byl bonus.“

Opory týmu byly platné i v kategorii kadetek, Valentýna Kadlecová, Barbora Jorová a Johana Staňková dokonce i v kvalifikaci o extraligu juniorek. Tyto tři hráčky pak byly za výborné výkony v sezoně a píli v trénincích odměněny povoláním do reprezentací U15 a U16.

Stanislav Král