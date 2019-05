Chomutov /FOTOGALERIE/ - Basketbalový klub Levharti Chomutov v uplynulých dnech pořádal Národní finále starších minižákyň U13. Turnaj byl vrcholem sezony pro dvanáct družstev, která se na něj nominovala z prvních míst oblastních přeborů. V nejsilnější možné konkurenci v rámci České republiky se ve výborném světle ukázaly domácí Levhartice, které z pěti zápasů prohrály jediný a vybojovaly bronzové medaile.

Chomutovský tým oblastní přebor zcela ovládl, vyhrál všech 24 zápasů, ale protože mu chybělo přímé srovnání s ostatními vítězi přeborů, dalo se jen těžko odhadovat, na co bude jeho výkonnost stačit. Tři zápasy a jasná vítězství 49:30 nad Sadskou, 71:36 nad Ostravou a 58:30 nad Jičínem ukázaly možnosti a současně Chomutov zařadily do skupiny družstev hrajících o medaile. V semifinále ale Levhartice narazily na Hradec Králové, který byl už před turnajem pasován na největšího favorita na zlato a předpoklady naplňoval suverénními vítězstvími. Domácí tým bojoval v souladu se svým jménem, ale prohra 41:71 jej odsoudila k nedělnímu utkání o bronz. „Holky bojovaly ze všech sil, ale nestačilo to. Hradec je o třídu jinde,“ uznala trenérka Chomutova Jitka Jančáková. „Když zápas skončil, kapitánka Kačka Kloudová si se mnou šla plácnout a řekla, že medaile stejně budou naše. Když jsem to slyšela, věděla jsem, že to holky urvou.“