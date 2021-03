Úvod zápasu vyšel lépe hostující družině trenérky Raškové, která se ujala vedení 4:0. Až po více než dvou minutách hry se prosadily také Levhartice, když Rokošová proměnila trestný hod. Následovala šestibodová chomutovská šňůra, díky níž domácí hráčky skóre otočily a soupeřky už do vedení nepustily.

V polovině zahajovacího dějství hřál domácí celek pětibodový náskok, stejný rozdíl svítil na ukazateli i po prvním klaksonu zápasu. Na startu druhé čtvrtiny se Ostrava přiblížila na tři body, ale větší snížení jí Levhartice nedovolily. Naopak 66 vteřin před poločasem byl chomutovský náskok poprvé dvouciferný, přestože do kabin odcházely svěřenkyně Tomáše Eisnera s vedením „jen“ 40:31.

Po změně stran stáhla SBŠ několikrát na rozdíl pěti bodů, ovšem chomutovský náskok následně narůstal až na šestnáct bodů po třiceti minutách hry. Levhartice vyhrály i závěrečné hrací období, takže do odvety půjdou s náskokem sedmnácti bodů, což znamená, že mohou prohrát i o šestnáct bodů, neboť v případě výhry Ostravy rozhodne o postupu do bitvy o páté a šesté místo celkový rozdíl skóre.

„Pro nás takový náskok nic neznamená, pojedeme do Ostravy vyhrát,“ okomentoval výsledek chomutovský hlavní trenér. „Do toho zápasu si neustále budeme vtloukat do hlavy, že nesmíme myslet na to, že máme nějaký náskok. Zápas začne od stavu 0:0 a my ho budeme chtít vyhrát,“ pokračoval bojovně naladěný Tomáš Eisner.

Jeho družstvo v prvním klání minisérie bodově táhly Kateřina Bartoňová s dvaadvaceti body a Valentýna Kadlecová se sedmnácti body, které dohromady nasázely sedm z osmi chomutovských trojek. Šéf realizačního týmu však viděl za vítězstvím jinou herní činnost. „Vyhráli jsme díky dobré obraně, v níž jsme odvedli obrovské množství práce na klíčových hráčkách soupeře,“ domníval se bezprostředně po skončení souboje.

Levhartice dovolily Ostravě jen o patnáct bodů víc než v zahajovacím střetnutí základní části, v němž doma vyhrály 72:43. Tomáše Eisnera potěšil také výkon jeho svěřenkyň v ofenzivě. „Navázali jsme na slušný výkon v útoku z Hradce, kde už naše útočná hra měla celkem dobré parametry,“ přiblížil.

Zároveň však věděl, že se objevila i řada nepřesností. Utkání navíc nakonec nedohrály tři hostující basketbalistky, které zapsaly pět osobních chyb. „Od začátku bylo vidět, že se bojuje o každý koš, o každý bod, protože všechno se do odvety počítá. Přáli jsme si získat co největší náskok, za čímž jsme si šli od začátku do konce. Mohlo to být lepší, ale taky mohl zápas dopadnout hůř, takže s výsledkem jsme spokojení,“ reagoval Tomáš Eisner.

Tomu nakonec nemusela vadit ani o něco horší úspěšnost trestných hodů ve srovnání s celosezónním průměrem, který před úvodním rozskokem činil přesně 75 procent, ovšem v zápase proměnily Levhartice jen 60 procent trestných hodů. „Celou sezónu máme trestné hody solidní, tentokrát jsme si však vybrali trochu slabší chvilku. Chci ale věřit, že tohle nás nezastaví a v odvetě předvedeme podobný výkon jako doma,“ uzavřel hlavní kouč.

Libor Kult