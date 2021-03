Dvacetiletá rodačka z Chomutova šokovala v Polsku postupem do semifinále šedesátky překážek. Finále už bylo nad její síly, v třetím běhu skončila sedmá s časem 8,20, i tak ale zářila štěstím.

„Neběželo se mi tak dobře jako v rozběhu. Sejmula jsem hodně překážek a to mě zbrzdilo. Ale jsem strašně šťastná, že jsem mohla být v semifinále. Byl to můj nejtajnější sen. Že jsem mohla běžek s takhle rychlými holkami, to byla třešnička na dortu,“ rozplývala se sympatická blondýnka, která v celkovém hodnocení skončila na 21. místě.