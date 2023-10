Už se mu to blíží. Chomutovský bijec Jindřich Ungr se v listopadu představí v Albánii na světovém šampionátu v amatérském MMA. Ve své váze do 65,8 kg tam pojede jako česká jednička. Momentálně Ungr polyká tréninkové dávky v MMA Chomutov, který bude s celým městem na MS reprezentovat.

Zápasník MMA Chomutov Jindřich Ungr. | Foto: www.czechfighters.cz

Pro Jindřicha Ungra je to událost, klub chystá spustit web s názvem Hungry MMA, Instagram, Facebook a Tik tok a chce to pojmout jako takový seriál, který bude mapovat Ungrovu cestu šampionátem a zaměří se také na jeho kariéru. A jak se zápasník na listopadový vrchol chystá?

Jindro, jak se chystáte na světový šampionát? Liší se teď váš trénink například od přípravy na domácí mistrovství či soutěže?

Příprava na svět se nijak zásadně neliší od mých příprav na ostatní zápasy. Tím myslím, že se vždy připravuji na maximum, žádný zápas neberu na lehkou váhu. Trénuji dvou až tří fázově, ráno mě čeká vždy trénink techniky nebo silově – kondiční trénink, odpoledne mám klasicky trénink zaměřený na MMA, a to wrestling, box, grapling, nebo přímo sparing. Rozdíl je snad jen v tom, že se příprava rozšířila o kempy v zahraničí, kterých jsem se mohl účastnit díky svému sponzorovi a kamarádovi, za to jsem vděčný.

Do Albánie pojedete jako česká jednička, naděje na vítězství, nesvazují vás očekávání?

Už jsem několik podobných turnajů absolvoval, takže vím, co očekávat. Tentokrát tam pojedu s většími zkušenostmi, každý jeden vyhraný zápas na světě pro mě bude úspěch, porovnám se s jedničkami jiných zemí, vnímám to spíš jako obrovskou příležitost, těším se na to.

Přes týden trénujete, jak potom o víkendech regenerujete? Prokládáte například MMA i jiným "oddychovějším" sportem?

Pro regeneraci mi nejvíc funguje sauna, jinak si chodím občas zaplavat, ale protože je toho sportu v týdnu dost a musím si taky odpočinout, tak si i čtu, a nebo studuju.

Jakou máte podporu od rodiny? Sledují vás? Drží palce? Nemají strach, že byste se například mohl zranit?

Sledují, fandí, samozřejmě že ten strach tam je také. Nejvíce podpory mám od své babičky a prarodičů mé přítelkyně, bez nich bych pravděpodobně nebyl tam, kde jsem.

S čím vy osobně do Albánie pojedete? Znáte už soupeře, proti kterým nastoupíte?

V mé váze je nás přes 30 zápasníků. Turnaj bude formou pyramidy, zápasové dvojice budou losovány, po každém vyhraném zápase mě bude čekat hned další den nový soupeř. Vize a plán je se dostat až do finále a tam zvítězit. Věřím, že se mi to povede, protože mám opravdu natrénováno, vyladil jsem detaily, myslím, že mě v zápase není čím překvapit, jsem na vše připravený, a hlava mě taky nezradí, správné nastavení mysli je moje silná stránka.