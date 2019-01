Chomutov – Oddíl juda TJ VTŽ Chomutov neměl několik desetiletí ve svých řadách žádného Mistra ČR v kategorii mužů. Až do minulého týdne. Tímto titulem se už nyní může chlubit juniorský reprezentant David Vopat, který ho vybojoval ve váze do 66 kg.

Chomutovský judista David Vopat na nejvyšším stupni při MČR. | Foto: Archiv závodníka

Davidovi se v podstatě povedl husarský kousek. Protože se rozhodl poprvé přejít do vyšší váhové kategorie, nebyl na vrcholném turnaji, konaném v Jičíně, ani mezi nasazenými závodníky. Jeho cesta do finále, však měla příchuť uragánu, když dokázal tři zápasy ukončit už po jedné minutě. Postupně tak v boji o titul vyřadil turnajovou trojku a v semifinále pak i jedničku. Ve finálovém souboji ho čekal další favorit V. Kovář z Olomouce. A třebaže poslední zápas došel až do prodloužení, o vítězi nebylo pochyb. David dominoval i tentokrát a zaslouženě si odvezl zlato.

Na vrcholném turnaji se ještě představili další dva chomutovští judisté a nevedli si vůbec špatně. Zatím ještě dorostenec Jan Vopat si přivezl sedmé místo z kategorie do 60 kg a Lukáš Novotný získal deváté místo ve váze do 73 kg. Pro nemoc nemohl na turnaji startovat J. Kittler.