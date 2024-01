Sladký futsalový pátek pro severočeské duo Chomutov – Kadaň. Nováček z Chomutova před parádní návštěvou pěti stovek diváků složil třetí pražskou Slavii 4:2. Hodně cenný zářez. Dařilo se také futsalové Kadani na Hané, kde řádil Brazilec Caio a Severočeši vyhráli dvouciferně 11:5.

Futsalisté Baníku Chomutov. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Chomutovští borci minulou neděli smutně koukali jak Kadaň nad nimi v derby slaví těsně 6:5. Zápas hodili správně za hlavu a doma si spravili chuť na silném protivníkovi z Prahy. Slavii pustili do hry jen v prvním poločase, který skončil 2:2. Po obrátce stran přidal Chomutov dva góly a propukla euforie. „Přistoupili jsme k zápasu se Slavií lépe jak k derby,“ zářil střelec a autor čtvrté branky Daniil Doleček. „Říkali jsme si, že nemáme co ztratit a že to musíme odmakat. Dali jsme dva góly po chybě soupeře, kdy jsme šli do brejku a do přečíslení. Troufnul bych si říct, že v utkání se Slavií jsme předvedli dobrý a bojovný výkon, který se nám vyplatil. Tři body jsou v Chomutově,“ hodnotil pro Deník Doleček, který ve velkém fotbale patří ke střeleckým oporám divizního Chomutova.

Druhou výhru v řadě hlásí Kadaň. Brazilský meč Caio stihl v Olomouci čistý hattrick za osm minut, když se poprvé prosadil v desáté minutě a v osmnácté už měl soupeře na lopatkách. V zápase celkem skóroval pětkrát. Hattrick má i zkušený špílmachr Michal Salák. „“Chci poděkovat všem hráčům. Ačkoliv výsledek vypadá jednoznačně, tak utkání bylo velmi obtížné. Olomouc je známá svým stylem, který často připomíná spíše fotbal než futsal. Obdrželi jsme pět branek, což není dobrá vizitka, ale dá se na čem stavět a co zlepšovat. Za tyto tři body jsem hrozně rád. Ačkoliv je Olomouc poslední v tabulce, tak tyto body se určitě počítají a věřím, že na toto utkání navážeme,“ hodnotil zápas Salák.