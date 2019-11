O víkendu jste vyhráli nad Příbramí 126:68 a nad Radotínem 103:63. Jste kromě výsledků spokojeni i s hrou?

Poslední dva zápasy se nám výsledkově vydařily a celý tým je velmi rád za výhry. Myslím, že můžeme být spokojeni i s předvedenou hrou, která se často odvíjí od kvality soupeře. V obou zápasech se nám podařilo výrazně bodově odskočit již v prvním poločase, a tak mohli dostat více minut i junioři, pro které to jsou cenné zkušenosti do budoucna. Naši hru chceme dále vylepšovat, a to hlavně tlakem v obraně a rychlým přechodem do útoku, kde stále máme nedostatky.

V obou případech to byl střelecký festival a vyvolávalo to vzpomínky na loňskou sezonu v Severočeské lize. Zlepšili jste se o tolik, nebo rozdíl mezi ní a druhou ligou není tak velký?

Již v prvních zápasech této sezóny jsme se přesvědčili, že úroveň druhé ligy není vůbec špatná. Kvalitativní rozdíl mezi Severočeskou ligou a druhou ligou je veliký. Při venkovních zápasech jsme museli hrát vždy na maximum celý zápas, abychom dokázali uspět. To se nám v loňské sezóně nestalo. Střelecky se nám v obou víkendových zápasech dařilo, a proto padly i populární stovky.

Řada akcí a zakončení byla excelentní. Zdá se, že týmu nechybí individuální kvalita, souhra ani sebevědomí…

Jelikož jsme v těchto zápasech byli lepší na obou polovinách hřiště, přineslo to spoustu přesilových situací, v nichž se nabízí prostor i pro exhibiční kousky při zakončení, na které máme vhodné typy hráčů. Chceme, aby si to s námi užívali i diváci, a myslím, že jsme jim ukázali pěkné akce.

Po pěti kolech jste v tabulce první. Je to reálné vyjádření síly Levhartů?

Nerad bych hodnotil naši reálnou sílu pro druhou ligu, protože jsme ještě nehráli se všemi týmy. Jsme si vědomi našich kvalit, ale vždy je to o mentálním přístupu ke každému zápasu a každé činnosti v něm. Věřím, že když budeme nadále kvalitně pracovat na tréninku a zlepšovat se jako tým, tak máme na to hrát v každém zápase o vítězství.

Jedním z důvodů vašeho angažování loni v létě byl ten, že po vašem boku výkonnostně porostou junioři. Jak jste s nimi a tedy i s vaším působením na ně spokojen?

Spolu s Jakubem Houškou je to jeden z našich úkolů a cílů, aby po našem definitivním odchodu do basketbalového důchodu hlavní role na hřišti převzali kluci jako Nestor Boyko, Ondra Kovář, Jirka Lisý, Mára Dolanský, Adam Mladý a další. Za dobu, co v týmu působím, vidím určitý posun a zlepšení těchto hráčů, ale stále si myslím, že by tomu mohli dávat víc a basket víc milovat. Kluci musí mít sen dostat se na nejvyšší možnou hranici svých možností a limitů. Osobně jsem na ně velmi přísný a vím, že to pro ně není lehké, ale chci, aby pochopili, že ničeho skutečně cenného není možné dosáhnout bez práce a námahy.

Stanislav Král