Po minulé barážové sezoně se vyšponovali ke skvělým výkonům, které vedly ke třetímu místo po základní části. Po právu si teď hráči Florbalu Chomutov brousí hole na play off. A tam čeká v severočeském derby rival z Ústí nad Labem. Tahle série, hraná na tři vítězné zápasy, bude mít říz. Začíná se o víkendu v Chomutově.

„Podle předpokladů jsme čekali, že na nás zbyde Ústí a Kladno. Celý tým jednohlasně hlasoval pro Florbal Ústí. Asi jeden z hlavních důvodů byla rivalita mezi oběma týmy. Čekám atraktivní čtvrtfinálovou sérii, která bude bavit jak diváky, tak hráče,“ vyhlíží play off chomutovský kapitán a tahoun Ondřej Šarša.

„Je to play off, už to je samo o sobě dost vyhecované. Myslím, že derby tomu přispěje ještě víc, už v posledním zápase jsme si nic nedarovali,“ těší se kapitán Ústí David Stummer. V Chomutově nastupují hned tři hráči, kteří hrávali za Ústí (Stibor, V. Semerád a Šafařovský), na hřišti to zajiskří.

„Bude těžké to krotit, ale disciplína a početní výhody budou jedním z rozhodujících prvků. Dalšími bude určitě i podpora diváků, kterých, doufám v obou táborech, dorazí hodně a také to bude hodně o hlavě,“ vypočítal Stummer. „Play off je úplně jiná liga než základní část. O tom jsme se přesvědčili v Národní lize několikrát,“ usmál se Šarša, který se svým týmem v úvodu play off vyběhne proti Ústí doma v Chomutově. Kdo se bude po víkendu v play off smát?

Jak se hraje?

1. Chomutov - Ústí (sobota od 15.30)

2. Chomutov - Ústí (neděle od 19.00)

3. Ústí - Chomutov (sobota 9. března od 20.00)

4. Ústí - Chomutov (neděle 10. března od 17.00)

5. Chomutov - Ústí (středa 13. března)