Drsnou a násilnou dohru mělo mít na začátku října futsalové derby v elitní lize mezi Baníkem Chomutov a Interem Kadaň. Kadaňský hráč Jaroslav Slavík se pro web iSport.cz, který o případu informoval jako první, vyjádřil, že byl po prohraném duelu (6:8) napadený v kabině svým trenérem Nenadem Veljkovičem. Srbský kouč měl za doprovodu vulgárních nadávek Slavíka zkopat nahého před spoluhráči. Veljkovič popsané hrubosti odmítá. Klub ho postavil mimo první tým.

Střídačka futsalové Kadaně během derby s Chomutovem. | Video: Deník/Václav Veverka

"V kabině se něco událo, plály tam emoce, ale já tam nebyl. Byl tam jen trenér a hráči. Je pravda, že trenér Veljkovič je teď mimo A tým. Celé situaci se teď v maximální míře věnujeme už dva týdny. Máme dvě verze a chceme se dopídit skutečnosti, která se opravdu udála,“ reagoval ve středu předseda kadaňského klubu Jiří Čihák.

Co se podle Jaroslava Slavíka v inkriminovaný den stalo? „Začalo to už na hřišti, kdy mě trenér posílal do hry, ale dlouho jsem seděl, měl těžké nohy a už jsem se bez rozhýbání na hru necítil. V ten moment jsme dostali vyrovnávací gól, trenér mě vzteky chytil za ohryzek a hodil na lavičku,“ popsal Deníku Slavík s tím, že to neušlo pozornosti fanoušků za střídačkou a některým členům realizačního týmu. Peklo pak dle svých slov prožil v kabině, kam hned po zápase zamířil.

„Po sprše se tam na mě trenér vrhnul. Mlátil mne pěstmi, kopal do mě na zemi až jsem měl modřiny, protože jsem byl nahý. Strašné ponížení, když je to před jedenácti nebo dvanácti lidmi, kteří byli v šatně. Kluci se snažili trenéra držet, takže některé rány ztlumili, ale já byl v šoku. Nesnáším násilí v jakékoliv formě a přiznám se, že jsem měl strach, že se snad něco stane,“ popsal futsalista, který do Kadaně dojížděl z Plzně a od té doby se logicky na severu Čech neukázal.

Futsalista Jaroslav Slavík (v červeném) v derby s Chomutovem, po kterém ho napadl trenér.Zdroj: Inter Kadaň

Trenér Nenad Veljkovič Slavíkovu verzi odmítá. „Je to nesmysl. Jestli to vidělo deset lidí a chce to potvrdit, tak s tím nemám problém. Děje se to v každé šatně. Jeli jsme kvůli tomu na policajty, někteří hráči tam řekli, že se nic nestalo. A jestli někdo našel deset svědků? Abych řekl pravdu, tak v šatně nás není deset,“ řekl Veljkovič redaktorovi iSport.cz. To Jaroslav Slavík má jasno: „Takový trenér by už nikdy neměl trénovat. Vůbec si nedokážu představit, že by vedl děti. Je to časovaná bomba. Dělám fotbal a futsal 25 let, ale tohle jsem nezažil.“

Kadaň se chlubí mládežnickou futsalovou akademií a spoluprací s volnočasovými organizacemi. To veřejnost na sociálních sítích s popsaným případem násilí rozlítilo. „Okamžitě bych své děti z klubu stáhla,“ napsala jedna z maminek. „Pokud se to opravdu stalo , tak se to nesmí zamést pod koberec . Tohle nesmí projít nikomu,“ říká další z diskutujících.

„Nemělo se nic takového stát, ať už se stalo cokoliv. Vše se dalo řešit slušnou, normální cestou. Za Nenadem je tady hromada práce a určitě to není o tom, že když trénoval mládež, choval se stejně. Děti z něj nepustily oči, absolutně oblíbený. Zažil jsem ho u mladých a byl milionový, má obrovské zkušenosti. U A týmu je ten tlak ale daleko větší,“ doplnil předseda klubu Čihák.

Deník oslovil i další hráče Kadaně, kteří údajně u agrese trenéra vůči Slavíkovi byli, ti ale s díky odmítli, protože prý mají od klubu nakázáno o případu mlčet.