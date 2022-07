Domácí zápasy Černých andělů by se měly hrát v sobotu, výjimkou může být právě úvodní střetnutí s Bietigheimem, konkrétní hrací dny se v současnosti upřesňují mezi jednotlivými kluby. Jací soupeři dál čekají na mosteckého mistra? O víkendu 24./25. září bude chomutovská ROCKNET aréna hostit slovinský Krim Mercator. Do konce roku pak se Černí andělé ve vrcholné evropské soutěži doma představí ještě dvakrát a to 22./23. října proti FTC Rail Cargo Hungaria a poté 10./11. prosince v duelu s Brest Bretagne Handball.