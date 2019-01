Strupčice – Už pátý turnaj má za sebou čtvrtá zimní futsalová liga CHLMF. Vedoucí tým soutěže Chelsea Chomutov opět nikdo nedokázal porazit.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Ke svému závěru zvolna spěje čtvrtá zimní liga a i nadále v ní vládne Chelsea Chomutov. V pátém turnaji, který se hrál ve sportovní hale ve Strupčicích, opět vyhrála oba své zápasy a s plným počtem bodů je na prvním místě.

FK Sosani Klášterec n. Ohří – Chelsea Chomutov 0:1 (0:1) L. Skála.

Chelsea Chomutov – Březno 10:1 (5:1). V.Franta 3, L. Bleha 2, J. Soukup 2, P. Prokeš, J. Horáček, J. Navrátil – V. Novák

O průběžné druhé postupové místo přišel Baníček Most, který sice vyhrál nad RN-Střechami, ale jen remizoval se čtvrtou Astorií.

Astorie Chomutov – Baníček Most 6:6 (4:1). A. Odstrčil 2, P. Šrytr, P. Uhlíř, A. Římal, M. Štelcich ml. – M. Macháček 4, L. Friček, R. Steskal ml.

Baníček Most – RN Střechy Jirkov 7:4 (2:2). M. Macháček 3, J. Hron 3, J. Zajačík – L. Procházka 3, M. Borovička.

Na druhé místo se posunul nováček Puta de madre, když si připsal dvě výhry.

RN Střechy Jirkov – Puta de madre 1:2 (1:1). L.Procházka (1 : 1) M. Drbohlav, J. Andrš.

Tesla tým – Puta de madre 1:17. D. Doležal - L. Rsenbaum 5, M. Drbohlav 4, L. Holý 3, P. Velký 2, J. Andrš 2, D. Makula.

O dva body za ním je Baníček Most, další bod Astorie a tím je ještě zajištěn boj o medailové umístění. Na to mohou ještě pomýšlet i týmy Draci Most, Warriors Chomutov, Toyoda Gosei a RN-Střechy. Na konci tabulky se nic výrazného nezměnilo, když na posledním místě je tým Klub Mollo Chomutov.

V tabulce střelců se na první místo prostřílel Jan Pyskatý z Devils Most, protože vstřelil pět branek. V hodnocení brankářů si průběžné první místo pohlídal Lukáš Innemann z Puta de madre.

Tabulka 4. Zimní ligy CHLMF

1. Chelsea Chomutov 27

2. Puta de madre 21

3. Baníček Most 19

4. Astorie Chomutov 18

5. Draci Most 16

6. Warriors Chomutov 15

7. Toyoda gosei 15

8. RN-Střechy Jirkov 14

9. FC Saturn 12

10. Devils Most 10

11. FK Sosani Klášterec nad Ohří 8

12. Březno 6

13. Tesla tým 3

14. Klub Mollo Chomutov 0