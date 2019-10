Český pohár: Chomutovští Levharti porazili v derby Litoměřice

V úterý večer přijel prvoligový Slavoj Litoměřice odehrát 2. kolo Českého poháru do Chomutova. Bylo jasné, že to nebudou mít slavojáci jednoduché a taky to neměli.

Chomutov postupuje dál v Českém poháru. | Foto: Stanislav Král

Chomutov si udělal mírný náskok, o který dvakrát v prvém poločase rychle přišli, ale nakonec skončil první poločas plus 10 pro Chomutov. Do druhého poločasu lépe vkročili Litoměřice, kteří během dvou minut vyrovnali skóre, což ale nakoplo domácí tým, který si vytvořil 20 bodový náskok, který si už do konce utkání udržel. Velká vůle po vítězství a stoprocentně větší chuť po výhře v tomto derby bylo na straně chomutovských Levhartů. "V pohárovém utkání v Chomutově jsme chtěli odčinit páteční porážku s USK Praha. Bohužel jsme předvedli nejhorší výkon za dva roky co jsem u týmu. Soupeř ačkoliv hraje o soutěž níže hrál s nadšením a větším odhodláním. Těžko se mi zápas hodnotí, poněvadž naše představení nemělo s prvoligovým basketbalem nic společného. Obě utkání musíme hodit za hlavu, již v pátek zajíždíme na Košíře v 1.lize a musíme nejen vyhrát, ale podat výkon, za který se nebudeme muset stydět. Chomutovu gratuluji k zaslouženému postupu," řekl litoměřický Jan Šotnar. BK Levharti Chomutov - Slavoj Litoměřice 85:58 (15:9, 38:28, 60:46)

Hráči: Žikla 21b., Stria 17b., Houška 15b., Dolanský 11b., Bobek 6b., Jiříček 5b., Boyko 5b., Skalička 2., Hrtman 2b., Malý 1b., Burda, Kovář.

Autor: Redakce