Nad síly Jirkova byl především tým TJ Sever Žatec, který soutěž vede. Mladý tým pod vedením Jindřicha Samka se netají ambicemi na postup do divize.

KST Jirkov B – TJ Sokol Lenešice/Dobroměřice B 9:9

Body Jirkova: Průša Vojtěch 1, Kotrba Luděk 3, Dänner Michal 3, Jelínek Šimon 2

KST Jirkov C – TJ Sever Žatec A 1:10

Bod Jirkova: Veselý Petr

KST Jirkov B – TJ Sever Žatec A 2:10

Body Jirkova: Kotrba Luděk 1, Jelínek Šimon 1

KST Jirkov C – TJ Sokol Lenešice/Dobroměřice B 6:10

Body Jirkova: Šimonek Milan 1, Cipro Petr 1, Veselý Petr 3, čtyřhra Pavlica Jan a Cipro Petr 1

Tabulka KP I.

1. TJ Sever Žatec A 25

2. TTC Litoměřice C 25

3. SKST Baník Most D 25

4. TJ Sokol Lenešice - Dobroměřice B 20

5. SK TTC Duchcov A 19

6. TTC Litvínov B 17

7. TJ Spartak Lubenec A 17

8. TJ Slavoj Krásné Březno A 16

9. KST Jirkov B 14

10. KST Jirkov C 13

11. TJ Sever Žatec B 9

12. TJ Krupka B 7