Drobná kráska z Ústí nad Labem na trůnu díky zisku titulu mistryně světa v roce 2018 vystřídala chomutovskou plavkyni a několikanásobnou vítězku Simonu Kubovou, dívčím jménem Baumrtovou. Ta skončila při pondělním vyhlášení v ústeckém divadle druhá.

„Brzy mě čeká obhajoba pásu, jsem v plné přípravě. Čeká mě životní zápas. Očekávám háky, zvedáky, pořádnou rvačku, živelný duel,“ řekla vítězka Fabiana Bytyqi.

Deník je spoluorganizátorem ankety, hvězdou jeho čtenářů je ústecký plavec Petr Bartůněk.

CELKOVÉ POŘADÍ VŠECH KATEGORIÍ:

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ:

1. Fabiana Bytyqi – box, SES Team Czech Republic.

Ústecká boxerka ze stáje Lukáše Konečného, nedávno 23 letá boxerka s přezdívkou Andělská pěst zaznamenala v roce 2018 další úspěchy, tím největším je titul mistryně světa organizace WBC.



2. Simona Kubová – plavání, TJ Slávie Chomutov.

Pod dívčím jménem Baumrtová mnohonásobná vítězka ankety, Plavkyně roku v ČR, česká rekordmanka, mistryně republiky. Na ME sedmá na 50 znak, překonala v roce 2018 jeden český rekord, celkem jich drží osm! Na MS v Číně sedmá na trati 100m znak, tři desetiny vteřiny od medaile, dvakrát sedmá na MS ve štafetě.



3. Adéla Citová – sportovní aerobik, juniorský fitness klub Louny.

Dokázala zvítězit na světovém šampionátu v nejprestižnější kategorii singl – ženy, zlato získala také na MČR. Na ME vybojovala stříbro. Byla také součástí tria, které vyhrálo MČR a ME, druhé bylo na MS.



4. Adam Lacko – motorismus, Buggyra Racing Litoměřice.

Vicemistr Evropy v závodech tahačů.



5. Jiří Motl – házená, HK FCC Město Lovosice.

Opět nejlepší střelec házenkářské Extraligy mužů (203 branek).



6. Dominika Müllnerová – házená, DHK Baník Most.

Stálice a ikona mostecké ženské házené. Müllnerová má šest českých titulů, zlato z Challenge Cupu, zlaté medaile z Českého poháru. Byla před devíti lety u toho, když Most postupoval do elitní soutěže. Je v mosteckém týmu jednou z nejúspěšnějších hráček a navíc si už dlouhé roky drží vysoký standard a je výraznou oporou týmu.



7. Tomáš Franta – plavání, TJ Slávie Chomutov.

Nejlepší český znakař, účastník ME v Glasgow, kde skončil dvanáctý na 100m znak, držitel pěti českých rekordů, mistr ČR. Třetí v anketě Plavec roku v ČR. Na MS v Číně jednadvacátý na 100m znak, dvacátý druhý na 200m znak.



8. Petr Bartůněk – plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů.

1. místo MČR na 50 m prsa (zima) a 2. místo MČR 50 m prsa (léto), po úspěšné 20leté kariéře ukončil sportovní činnost.



9. Pavel Jezdinský – zápas, SO Zápas Teplice.

Mistr ČR v zápase řeckořímském ve váze do 87 kg a stříbrný na MČR v zápase ve volném stylu ve váze do 79 kg.Věnuje se i trénování.



10. Barbora Procházková – in-line alpine slalom, Lyžařský klub Jirkov.

2. místo na MS v obřím slalomu, 2. místo na MS v kombinačním závodu, 3. místo na MS ve slalomu. Mistrovství Evropy: 2. místo v týmové soutěži, 4. místo v paralelním slalomu. Mistr České republiky v obřím slalomu a vice-mistr ČR ve slalomu. Český pohár celkově 2. místo, Světový pohár celkově 15. místo. 1. místo na East Evrope open, více-mistr Slovenské republiky ve slalomu.

SPORTOVNÍ HVĚZDA DENÍKU:

1. Petr Bartůněk (Ústecká akademie plaveckých sportů, plavání).

KOLEKTIVY DOSPĚLÍ:

1. DHK Baník Most (házená).

2. BK ARMEX Děčín (basketbal).

3. Juniorský fitness klub Louny (fitness).

KATEGORIE MASTERS:

1. Lenka Königová (Judo Děčín, judo).

TRENÉR ROKU:

1. Stanislav Hejkal (FK Teplice, fotbal).

HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC:

1. Eva Datinská (Nola Teplice, atletika).

JEDNOTLIVEC MLÁDEŽE:

1. Vilém Kukačka (TJ Chemička Ústí nad Labem, rychlostní kanoistika).

2. Lucie Nesnídalová (Lokomotiva Žatec, slalom na divoké vodě).

3. Kamila Javorková (Plavecký klub Litvínov, plavání).

KOLEKTIVY MLÁDEŽE:

1. FK Teplice (juniorka, fotbal).

2. FC Baník Chomutov (U17, futsal).

3. Florbal Ústí (dorost, florbal).