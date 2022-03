Vy jste před rokem šokoval, když jste na silně obsazeném turnaji v Praze porazil našeho nejlepšího hráče squashe Daniela Mekbiba. Pak jste řekl, že vás to nepřekvapuje, protože jste nad ním vyhrál i pár měsíců před tím. Rozdíl v žebříčku byl ale obrovský. Čím to bylo, že jste dvakrát porazil našeho nejlepšího frajera? Půl roku jsem studoval v Americe, vypadly mi tak body z turnajů. Tam totiž nebylo možné skloubit profesionální sport se školou. Mohl jsem trénovat, hrát ligu za tamní školu, ale nejel jsem na sebe. Body z turnajů nebyly, v žebříčku jsem klesnul. Pak jsem to vytahoval rok zpátky a teď jsem zhruba tam, kde bych byl, kdybych v Americe nebyl.

Víte, že…

… na českém squashovém žebříčku je 672 sportovců? „Squash hraje mnohem víc lidí, řada z nich ale jen tak rekreačně. Náš sport má výhodu v tom, že si spolu můžou zahrát profík i amatér, protože podání nehraje tak velkou roli. Určitě si dva výkonnostně rozdílní soupeři zahrají daleko více, než by tomu tak bylo v tenise," říká Ondřej Vorlíček.

Teď jste v českém žebříčku šestý, v tom světovém vám patří sto osmdesáté místo. Podíváte se mezi světovou stovku?

Moc bych chtěl! Je to podle mě otázka dvou tří let. Teď bych se mohl dostat o nějakých třicet míst nahoru. Přes covid se moc turnajů nekonalo, pořadatelé se báli. A ještě se trošku bojí. Od září se ten kolotoč turnajů snad zase naplno rozjede.

A v českém žebříčku budete jedničkou?

Myslím, že by to šlo. Jako jednička je Mekbib, ale špička je ale vyrovnaná. Tipuji, že se budou jedničky střídat. Věřím si, že můžu být jedničkou i já.

Už jste porazil všechny ty, kteří jsou v českém žebříčku nad vámi?

Kromě Solnického, který měsíc zpátky vyhrál republiku, jsem je porazil všechny.

Co udělat pro to, abyste byl ještě lepší, abyste šel nahoru?

Objíždět dobře bodované mezinárodní turnaje, protože do českého žebříčku se přepočítávají body do toho českého, dobře trénovat.

Třeba častěji?

Častěji už to asi nejde. (úsměv) Spíš jde o kvalitu tréninků, sehnat si lepší sparingy, netrénovat jen u nás, protože v zahraničí je kvalita vyšší. Proto jezdím do Německa trénovat. Jinak trénuji i v Ostravě, kde se soustředí ti nejlepší naši hráči. Ty sparigny v zahraničí jsou ale pochopitelně otázkou peněz.

Pomohl by vám lepší trenér? Lepší tréninkové metody?

To si nemyslím, protože mám trenéra, který pracoval s dobrými hráči z ciziny, tréninky má dobré. Je to opravdu hlavně o těch sparingách, sehnat je, mít na ně čas.

Jak jste na tom s časem vy? Prý studujete dvě vysoké školy.

To je pravda. Studuji na FTVS sportovní management a ještě ekonomii. Ta FTVS je brána jako sportovní škola, takže mi vychází vstříc. Dá se tak studium a sport skloubit. Docházku mám tak padesátiprocentní, je to v pohodě.

Předpokládám, že musí být časově velmi náročné obrážet turnaje, do toho studovat. Na něco ten čas nezbyde, že? Třeba na přítelkyni.

Tu nemám. (smích) Když jsem dělal rozhovor někdy v patnácti, tak tam zaznělo, že squash má přednost, holky smůlu. Tak nějak to pořád platí, i když od té doby samozřejmě byla období, kdy to neplatilo. Třeba když jsem byl na studiích v Americe. (úsměv)

Co jste studoval v Americe?

Byl jsem v Mainu, je to tak dvě tři hodiny autem od Bostonu na sever, zhruba na úrovni Kanady. Studoval jsem čistě ekonomii. Chtěl jsem poznat jiné lidi, prostředí, vytvořit si kontakty. Trošku jsem se naučil francouzštinu, ale jedničkou je angličtina. Když jsem měl čas, tak jsem cestoval, stihl jsem i NBA. Ale NHL ne, tak věřím, že se ještě za moře dostanu.

Co z vás bude po sportovní kariéře? Vypadá to na nějakou manažerskou práci.

Určitě chci působit v oblasti sportu. Třeba jako sportovní manažer. Potenciál vidím v zahraničí nebo v Praze.

Squashový profesionál jste od roku 2017. Dá se squashem vydělat?

Ono je těžké definovat profesionála. Ale beru to tak, že když dostávám peníze za turnaje, tak jsem profesionál. Abych řekl pravdu, tak se squashem vydělat dá, ale spíš v budoucnu, pokud se posunu v žebříčku nahoru a budu hrát prestižnější turnaje. Teď spíš přežívám.

Počkejte… Předpokládám, že neproděláváte.

To ne. Mám sponzory, kteří výdaje pokryjí. Ale zisk je zatím minimální.

Bez sponzorů by to nešlo, že?

Raketa stojí čtyři tisíce, potřebuji jich tak osm na rok… (úsměv)

Už jsme mluvili o tom, že byste rád v žebříčku, českém i světovém, byl co nejvýš. Jaký máte jiný sportovní sen? Mistrovství světa?

Na mistrovství světa se teď nedostanu. To je pro 64 nejlepších světových hráčů. Zatím ještě nejsem na úrovni, abych nad nimi vyhrával. Ale samozřejmě, že bych si chtěl na světovém šampionátu někdy zahrát.

Ale za reprezentaci už jste nastupoval. A pokud se nemýlím, máte i nějaké medaile z juniorských světových šampionátů.

Ano. V Indii jsem byl na MS juniorů do 19 let bronzový v družstvech. Brzy pojedu poprvé se seniorskou reprezentací do Eindhovenu. Bude to zase něco nového, moc se na to těším.

A na závěr ještě jedna perlička, prý hrajete za několik klubů po celé Evropě!

Ve squashi je to jiné, než tomu tak je ve fotbale, kde můžete hrát jen za jeden tým. Byl jsem teď hrát ligu za Drážďany, čeká mě Polsko. A jsem snad registrovaný ještě v Nizozemsku a Rakousku. Když to přeženu, tak můžete hrát ve středu v Nizozemsku, ve čtvrtek ve Švýcarsku a v pátek v Belgii, protože ty ligy se nekryjí.

A máte nějaký vysněný klub, za který byste chtěl hrát? Nějakou squashovou Barcelonu?

Nemám, protože není takový klub, který by měl ve squashi takové jméno. (úsměv)

Do Teplic přiletí i Argentinec

V neděli a pondělí budou dva squashové kurty v teplickém Aquacentru dějištěm zajímavého mezinárodního turnaje, na kterém se představí i Ondřej Vorlíček. „Mezinárodní turnaj v Teplicích pořádáme už poněkolikáté. Jeho smyslem je nabídnout možnost posbírat body do žebříčku, protože těch turnajů, kde se dají sbírat, moc není,“ informuje Vorlíček, který bude čtvrtým nasazením. Jednička? Marek Panáček, 119. na světovém žebříčku. Jako dvojka se pak představí Leandro Romiglio z Argentiny, chybět nebude ani druhý teplický profesionál Luboš Walter junior. „Prostory v Aquacentru jsou malé, ale dvoudenní turnaj se uspořádat u nás dá,“ vyhlíží Vorlíček zajímavé klání. Teplice patří společně s Prahou, Ostravou, Hradcem Králové a Brnem mezi tuzemské squashové metropole.