Buggyra se vrátí s truckem do Mostu. Chci potěšit české fanoušky, říká Lacko

To, co dalo očekávat, se naplnilo. Přestože tým Buggyra na konci loňského roku oznámil odchod z evropského šampionátu závodních tahačů, nakonec na tradiční zastávce v Mostě nebude chybět. A má to svou logiku v souvislosti s českými fanoušky, protože v ME není zastoupený žádný jiný český subjekt.

Buggyra se vrátí do Mostu | Foto: Buggyra